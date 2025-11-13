В Мариуполе подмосковные специалисты отремонтировали девятиэтажку
В Орджоникидзевском районе Мариуполя завершили капремонт многоквартирного дома. Девятиэтажку полностью преобразили — теперь она не только выглядит современно, но и отвечает всем требованиям комфорта и безопасности, отметили в подмосковном МинЖКХ.
Работы шли под постоянным контролем специалистов Управления технадзора капремонта Московской области. Эксперты следили за качеством материалов и соблюдением всех строительных технологий.
«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — подчеркнул министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.Специалисты заменили окна и двери на современные пластиковые, обновили фасад, а еще полностью модернизировали инженерные сети — отопление, водоснабжение, канализацию и электроснабжение.
Жители отметили, что дом стал не только теплее и уютнее, но и заметно преобразился внешне. Это пример того, как комплексный подход к капремонту делает жизнь комфортнее даже в не сам простых условиях.