В Мариуполе подмосковные специалисты отремонтировали девятиэтажку

13 ноября 2025, 09:38

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Орджоникидзевском районе Мариуполя завершили капремонт многоквартирного дома. Девятиэтажку полностью преобразили — теперь она не только выглядит современно, но и отвечает всем требованиям комфорта и безопасности, отметили в подмосковном МинЖКХ.





Работы шли под постоянным контролем специалистов Управления технадзора капремонта Московской области. Эксперты следили за качеством материалов и соблюдением всех строительных технологий.



Фото «до»: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области



«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — подчеркнул министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.