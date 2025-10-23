Достижения.рф

Подмосковные строители восстановили двухэтажный жилой дом в Мариуполе

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Мариуполе завершили ремонт двухэтажного жилого дома в Ильичевском районе. Работы провели под контролем Управления технического надзора капремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Подмосковья.



Здание пострадало в результате боевых действий: были разбиты окна, протекала крыша, фасад получил повреждения от осколков.

Строители из Подмосковья отремонтировали кровлю, заменили окна и двери, отстроили внутренние помещения, обновили внешний облик здания и систему электроснабжения.

«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Ремонт выполняла подрядная организация под руководством Фонда капремонта Московской области, а подмосковные эксперты стройконтроля проверяли качество материалов, соблюдение сроков и состояние работ. Сейчас специалисты завершают приёмку.
Ирина Паршина

