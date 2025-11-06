Подмосковье помогает восстановить дома в Донецкой Народной Республике

06 ноября 2025, 10:45

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Орджоникидзевском районе Мариуполя продолжают восстанавливать многоквартирный жилой дом под контролем Управления технадзора капитального ремонта Московской области, отметили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Сейчас строительная готовность объекта достигла 20%. На месте восстанавливают конструктивные элементы здания, ремонтируют кровлю и фасад, обновляют инженерные коммуникации, устанавливают новые окна и двери. А еще сейчас ведут работы в местах общего пользования.





«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.