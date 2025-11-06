Подмосковье помогает восстановить дома в Донецкой Народной Республике
В Орджоникидзевском районе Мариуполя продолжают восстанавливать многоквартирный жилой дом под контролем Управления технадзора капитального ремонта Московской области, отметили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Сейчас строительная готовность объекта достигла 20%. На месте восстанавливают конструктивные элементы здания, ремонтируют кровлю и фасад, обновляют инженерные коммуникации, устанавливают новые окна и двери. А еще сейчас ведут работы в местах общего пользования.
«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.
Контроль со стороны подмосковных экспертов помогает обеспечить соблюдение норм и высокое качество работ, чтобы жители могли как можно скорее вернуться в безопасные и комфортные дома.
Восстановление выполняет подрядная организация под руководством Фонда капремонта Московской области. Специалисты стройнадзора регулярно выезжают на объект, оценивают текущее состояние, проверяют качество материалов и сам ход работ.