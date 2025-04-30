В маршрут автопробега по городам-героям вошли восемь округов Подмосковья

Фото: пресс-служба проекта «Города-герои – города героев»
Автопробег в рамках патриотического проекта «Города-герои – города героев», приуроченного к юбилейным датам присвоения званий «Городов-героев», «Крепости-героя» и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовал в Москве, часть маршрута пройдёт по Подмосковью, сообщает пресс-служба организатора проекта — Мосгордумы.
«Автопробег, который охватит все одиннадцать городов-героев России и Беларуси, а также Брест, удостоенный звания «Город-крепость», проходит по трём маршрутам: северному, западному и Южному», — говорится в сообщении.В Подмосковье пробег охватит Домодедово, Видное, Каширу, округ Ступино, Кубинку, Можайский округ, Клин и Солнечногорск.
Проект «Города-герои – города героев» стартовал у обелиска «Москва — город-герой» на площади Дорогомиловская Застава. Участники акции на 11 брендированных машинах «Москвич» проехали по Садовому кольцу, а затем отправились по заданным маршрутам.
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