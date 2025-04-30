Акция «Услышать Победу» перенесёт жителей Подмосковья в 1945 год

Видео: сайт may9.ru
Уникальная акция «Услышать Победу», запущенная в преддверии 80-летия Великой Победы, продлится до 15 мая. Стать участником проекта может стать каждый житель Московской области.
«Позвонив по номеру 8 (800) 200-09-05, можно услышать архивные записи о провозглашении Победы в 1945 году. В их числе – выступление маршала Советского Союза Георгия Жукова во время подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии, речь диктора Юрия Левитана о капитуляции Германии, а также интервью с легендарной регулировщицей Лидией Овчаренко на площади у Бранденбургских ворот», – рассказали организаторы проекта.Они добавили, что Всероссийская акция «Услышать Победу» направлена на сохранение истории. Она проводится во всех регионах России совместно с Ростелекомом и Госфильмофондом России.
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Лора Луганская