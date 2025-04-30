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Московская область стала частью уникального ИИ-проекта ко Дню Победы

Фото: пресс-служба проекта «Хорошие новости»

Фото: пресс-служба проекта «Хорошие новости»

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мобильное приложение «Хорошие новости» при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общественной палаты РФ представило уникальный проект — цифровую газету «Страна, которая живёт», сообщает пресс-служба организации.

Газета сочетает архивные истории о героизме тыла с новостями о развитии промышленности, науки и инфраструктуры региона сегодня. Фото оживлены с помощью искусственного интеллекта, а материалы собраны самими пользователями приложения.

Издание уже доступно онлайн на сайте и в печатных версиях в ВУЗах и библиотеках Москвы. Газета подчёркивает преемственность поколений: от трудовых подвигов времён войны до современных инфраструктурных и научных достижений.

«Проект "Хорошие новости" стал настоящей точкой притяжения для тех, кто стремиться делать важное. Мы видим, как много молодых людей вовлекается в создание полезного, вдохновляющего и позитивного контента. Цифровая газета — новый формат, который объединяет историческую память и современные достижения», — сказала руководитель Департамента проектного управления президентской платформы «Россия — страна возможностей» Екатерина Пустынская.

Проект сопровождается онлайн-акцией: пользователи публикуют посты о газете, выполняют задания и получают баллы, которые можно обменять на призы. Руководители платформы отмечают, что проект стал символом гражданского участия и объединения поколений.

Фото: пресс-служба проекта «Хорошие новости»

Газета создана как цифровой медиапроект, чтобы привлечь внимание молодёжи к исторической памяти через современные технологии.

«Особая сила этого проекта — в живых фактах. На 32 страницах газеты собраны примеры подвигов наших регионов времен Великой Отечественной войны, а также их современные достижения. Эти материалы сохраняют нашу память о прошлом и дают нам уверенность в будущем. Сегодня это крайне важно для молодёжи, для городских сообществ, для всей страны», — отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, генеральный директор Союза российских городов Андрей Максимов.

Руководитель проектного офиса «Хорошие новости» Всеволод Селин считает, что создание такой газеты — логическое продолжение работы мобильного приложения «Хорошие новости», которое направлено на продвижении проверенного позитивного контента.

«Это газетой мы еще раз хотим показать, что Победа – это не только подвиги на фронте, но и сила духа в повседневной жизни. Это достижения врачей, педагогов, изобретателей, добровольцев. Стоит отметить, что диджитал версия газеты создана при помощи современных технологий, она будет интересна и молодому поколению», — сказал он.

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» создана по инициативе Владимира Путина в 2018 году. За шесть лет в её проектах приняли участие жители 89 регионов и более 150 стран. Платформа помогает развивать карьеру, образование и лидерские качества, предоставляя равные возможности для всех.

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Алексей Павлов стал новым руководителем подмосковного главка МЧС
30 апреля 2025, 16:25

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

Алексей Павлов назначен Указом президента новым руководителем Главного управления МЧС России по Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Последние шесть лет генерал-майор возглавлял главк ведомства по Тульской области.
Глава МЧС России Александр Куренков представил Павлова личному составу. Он выразил уверенность в том, что профессионализм, личные качества и опыт службы помогут новому начальнику справиться с возложенными задачами.
«Президент Владимир Путин и МЧС России доверяют вам очень важное и непростое направление. Московская область – один из крупнейших регионов страны с развитой инфраструктурой, большим количеством промышленных объектов и объектов с массовым пребыванием людей. Объём задач, а главное ответственность за их выполнение, – колоссальные», – отметил Куренков.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

Он также поздравил коллег с Днём пожарной охраны.
«Этот праздник – символ мужества и самоотверженности, праздник тех, кто выбрал нелёгкую, но благородную профессию. Каждый выезд на пожар – это невероятный риск, испытание всех ваших качеств на прочность. И вы всяки раз с честью проходите этот нелёгкий экзамен», – сказал министр.

С приветствием к личному составу главка обратился губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы очень дорожим сотрудничеством с нашими спасателями. У нас выстроен чёткий алгоритм взаимодействия, будь то наводнения, пожары, катастрофы или чрезвычайные ситуации. В Подмосковье работает большая команда МЧС – порядка 4 тыс. сотрудников, а также служба Мособлпожспаса, которая насчитывает более 6 тыс. человек. Хочу поздравить сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником, поблагодарить за достойную и благородную службу», – заявил губернатор.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

10 отличившихся сотрудников МЧС Подмосковья были отмечены государственными и ведомственными наградами. Подарком подразделению стал новый автобус.

Куренков познакомился с работой Центра управления в кризисных ситуациях и оценил инфраструктуру одной из подмосковных пожарно-спасательных частей.

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Врач-дерматовенеролог МОККВД объяснила, как выбрать средство защиты от клещей
30 апреля 2025, 16:20

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Майские праздники — отличное время для отдыха на природе, но вместе с теплой погодой приходит и сезон клещей, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как боррелиоз и клещевой энцефалит. В этот период их активность особенно возрастает, поэтому важно заранее позаботиться о мерах защиты, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Сегодня на рынке представлены три основных типа противоклещевых средств, различающихся по действующему компоненту.

  • Репелленты обеспечивают отпугивающий эффект — они создают невидимый барьер запаха, предотвращая укусы при прогулках в парках или на даче;
  • акарициды наносятся на одежду и уничтожают клещей при прямом контакте, что особенно актуально для туристов, грибников и любителей длительных вылазок на природу;
  • комбинированные препараты объединяют оба механизма — они и отпугивают, и обезвреживают клещей, если те всё же попали на одежду или кожу.

Выбор подходящего средства в зависимости от формата отдыха и продолжительности нахождения на свежем воздухе, а также соблюдение базовых правил безопасности, помогут провести праздники спокойно и без угрозы для здоровья.

«Помимо выбора подходящего средства, следует не забывать о дополнительных мерах предосторожности: выбирать закрытую одежду светлых тонов, а также регулярно осматривать себя и своих близких после прогулок на природе», — подчеркнула заведующий консультативно-диагностическим отделением Егорьевского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Татьяна Мешкова.

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#врачи
#препараты
#минздрав мо
#клещи
#подмосковье
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Врачи Центра Рошаля спасли новорожденного мальчика с грыжей спинного мозга
30 апреля 2025, 16:08

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

На третий день после рождения в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля был доставлен мальчик с редкой врождённой патологией — грыжевым образованием в области позвоночника. Проведённое МРТ выявило диагноз «менингомиелоцеле» — это форма врождённой спинномозговой грыжи, при которой происходит выпячивание спинного мозга и его оболочек через дефект в позвоночнике, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Из-за высокого риска развития тяжёлых неврологических нарушений, включая ослабление мышечной силы в нижних конечностях, врачи-нейрохирурги приняли решение о срочной операции.

«Сперва мы убедились, что спинной мозг зафиксирован к куполу грыжи. После аккуратно отделили спинной мозг от грыжевого мешка и восстановили нормальную анатомию позвоночного канала. Операция длилась 2 часа и прошла успешно, без осложнений», — сообщил заведующий отделением нейрохирургии Аслан Текоев.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Ребёнок быстро пошёл на поправку и уже на седьмые сутки после операции был выписан домой.

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#ребёнок
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#подмосковье
#минздрав мо
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Для перинатального центра в Видном построят новый корпус за 7 млрд рублей
30 апреля 2025, 16:00

Фото: istockphoto.com/Grigorenko

Корпус на 200 коек планируется построить для Видновского перинатального центра в Ленинском городском округе, подряд на строительство выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить корпус общей площадью 16,3 тыс. квадратных метров и поставить в медучреждение всё необходимое оборудование. Сдать новый корпус в эксплуатацию нужно в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 7 миллиардов 194 миллиона 122 тысячи 686 рублей 7 копеек. Заявки принимаются до 12 мая.

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#комитет по конкуретной политике мо
#строительство
#медицина
#перинатальные центры
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#ленинский городской округ
#торги
#здравоохранение
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Минсельхозпрод опубликовал график работы госветликник в майские праздники
30 апреля 2025, 15:54

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Ветеринарные учреждения Московской области продолжат работу в обычном режиме в период майских праздников, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Актуальные графики приёма размещены на официальных сайтах Территориальных ветеринарных управлений: https://www.vetodincovo.ru/, https://vet-mitishi.ru/, https://www.tervetupr05.ru/.

Получить информацию о режиме работы и адресах ближайших государственных ветклиник можно круглосуточно по номеру единого контактного центра: 8 (495) 668-01-22. В апреле здесь начал работу голосовой помощник «Вита». В праздничные дни с 9:00 до 21:00 будут также доступны живые операторы.

Кроме того, в первой половине мая в регионе пройдут выездные вакцинации животных. Ознакомиться с графиком мероприятий в деревнях, сёлах и СНТ можно по ссылке. Также опубликован список парков, где будут дежурить мобильные ветеринарные пункты. Владельцы смогут зарегистрировать, привить и чипировать питомца прямо на прогулке — при себе необходимо иметь ветеринарные документы животного и паспорт.

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