Московская область стала частью уникального ИИ-проекта ко Дню Победы

Фото: пресс-служба проекта «Хорошие новости»
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мобильное приложение «Хорошие новости» при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общественной палаты РФ представило уникальный проект — цифровую газету «Страна, которая живёт», сообщает пресс-служба организации.
Газета сочетает архивные истории о героизме тыла с новостями о развитии промышленности, науки и инфраструктуры региона сегодня. Фото оживлены с помощью искусственного интеллекта, а материалы собраны самими пользователями приложения.
Издание уже доступно онлайн на сайте и в печатных версиях в ВУЗах и библиотеках Москвы. Газета подчёркивает преемственность поколений: от трудовых подвигов времён войны до современных инфраструктурных и научных достижений.
«Проект "Хорошие новости" стал настоящей точкой притяжения для тех, кто стремиться делать важное. Мы видим, как много молодых людей вовлекается в создание полезного, вдохновляющего и позитивного контента. Цифровая газета — новый формат, который объединяет историческую память и современные достижения», — сказала руководитель Департамента проектного управления президентской платформы «Россия — страна возможностей» Екатерина Пустынская.
Проект сопровождается онлайн-акцией: пользователи публикуют посты о газете, выполняют задания и получают баллы, которые можно обменять на призы. Руководители платформы отмечают, что проект стал символом гражданского участия и объединения поколений.
Фото: пресс-служба проекта «Хорошие новости»
Газета создана как цифровой медиапроект, чтобы привлечь внимание молодёжи к исторической памяти через современные технологии.
«Особая сила этого проекта — в живых фактах. На 32 страницах газеты собраны примеры подвигов наших регионов времен Великой Отечественной войны, а также их современные достижения. Эти материалы сохраняют нашу память о прошлом и дают нам уверенность в будущем. Сегодня это крайне важно для молодёжи, для городских сообществ, для всей страны», — отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, генеральный директор Союза российских городов Андрей Максимов.
Руководитель проектного офиса «Хорошие новости» Всеволод Селин считает, что создание такой газеты — логическое продолжение работы мобильного приложения «Хорошие новости», которое направлено на продвижении проверенного позитивного контента.
«Это газетой мы еще раз хотим показать, что Победа – это не только подвиги на фронте, но и сила духа в повседневной жизни. Это достижения врачей, педагогов, изобретателей, добровольцев. Стоит отметить, что диджитал версия газеты создана при помощи современных технологий, она будет интересна и молодому поколению», — сказал он.
Президентская платформа «Россия – страна возможностей» создана по инициативе Владимира Путина в 2018 году. За шесть лет в её проектах приняли участие жители 89 регионов и более 150 стран. Платформа помогает развивать карьеру, образование и лидерские качества, предоставляя равные возможности для всех.
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