В масштабную модернизацию ЖКХ в Подольске инвестируют более 4,7 млрд рублей
В Подольске завершена реконструкция котельной на ул. Ульяновых, обеспечивающая теплом 15 тыс. жителей микрорайона Парковый. Она обслуживает 63 дома, две школы, два детсада и институт. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил готовность объекта.
«Подольск – большой, развивающийся городской округ. Одна из главных задач – модернизация системы ЖКХ. В микрорайоне Парковый провели реконструкцию котельной: заменили один котёл на более мощный, российского производства, поменяли другое оборудование, сделали ремонт, провели благоустройство. Обновили главную тепловую «артерию» котельной, подключили к ней дома и социальные объекты. Хочу поблагодарить всех наших специалистов», – сказал губернатор.
Как отметил Воробьёв, эта работа касается всех микрорайонов Подольска. Она предполагает замену котельных, модернизацию центральных тепловых пунктов и установку индивидуальных тепловых пунктов.
«В случае низких температур при прохождении зимнего сезона подача тепла должна была стабильной. При поддержке президента мы модернизируем всё, что касается ЖКХ, в каждом округе Московской области. Для этого выделяем значительные средства. Важно, чтобы всё было сделано качественно, в том числе и благоустройство. Таков запрос жителей», – пояснил глава региона.
Помимо нового котла отечественного производства, в рамках реконструкции установили современные теплообменники, систему химической водоочистки, автоматический ввод резерва, который переключит нагрузку на резервный источник при сбоях в электроснабжении. Изменения в сети фиксируют датчики и реле.
«Каждому потребителю должны быть предоставлены качественные отопление и горячее водоснабжение. В этой котельной мы заменили один котёл, полностью сменили насосные группы, поставили новую станцию химводоподготовки, сделали систему автоматизации, диспетчеризации. Проложили магистральную теплосеть от котельной до ЦТП-17 протяженностью более 2,5 км. Все работы выполнены, передаём объект заказчику – администрации городского округа», – сказал представитель компании-подрядчика, гендиректор АО «Мытищинская теплосеть» Андрей Осин.
Система теплоснабжения муниципалитета – одна из крупнейших в Подмосковье. Объём инвестиций по программе на 2024-2026 годы превышает 3 млрд рублей. Её реализация улучшит качество услуг для более чем 170 тыс. жителей.
В 2024 году в округе капитально отремонтировали котельную в микрорайоне Климовск, которая обеспечивает теплом 27 тыс. человек, обновили 30 км теплосетей. Реконструировали котельную в микрорайоне Шепчинки. Сейчас в Подольске завершают реконструкцию двух котельных – на улице Победы и на Заводской улице. В 2026-м капитально отремонтируют котельную ПЭМЗ на ул. Большой Серпуховской.
Продолжают устанавливать цифровые датчики, которые охватывают 86 котельных и 46 центральных тепловых пунктов. Датчики позволяют Единому центру управления ЖКХ Подмосковья в режиме реального времени следить за ситуацией на объектах. Также идёт модернизация 23 км теплосетей.
В местах, где ведутся работы, на специальных баннерах размещают OR-коды, чтобы жители могли ознакомиться с актуальным статусом каждого объекта.
Благодаря поддержке президента и федерального правительства в Подмосковье реализуется самая масштабная в России программа модернизации ЖКХ, рассчитанная на 2024-28 годы. На обновление коммунальной инфраструктуры за пять лет инвестируют около 300 млрд рублей.
В Подольске – самая масштабная программа, которая предполагает инвестиции свыше 4,7 млрд рублей. В рамках государственных и инвестиционных программ, а также концессионных соглашений планируют обновить 1,5 тыс. объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения. Приведут в порядок более 2 тыс. км сетей. Изменения коснутся двух третей жителей Подмосковья.