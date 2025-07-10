В МЧС предупредили о высокой пожароопасности в Подмосковье 11-13 июля

10 июля 2025, 18:53

Видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

На территории Подмосковья с 11 по 13 июля местами ожидается высокая пожарная опасность. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.







«На всей территории области действует особый противопожарный режим. В этот период категорический запрещено разводить открытый огонь и разжигать костры, сжигать мусор, траву и листву. Владельцам участков рекомендуется обеспечить запас воды, а также чистить территорию от сухой травы и мусора», – сказали в главке.