В Луховицах поджигатели устроили лесной пожар
Пожар произошёл на территории Белоомутского лесничества в одном километре от деревни Моховое округа Луховицы, причиной возгорания стали действия человека. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Возгорание заметили местные жители и сообщили о нём в «Службу-112». В тушении участвовали пять лесных пожарных, было задействовано три единицы техники. Борьба с огнём заняла почти три часа», — говорится в сообщении.В настоящее время ведётся работа по установлению причастных к поджогу.
В ведомстве напомнили, что за поджог, ставший причиной лесного пожара, виновных ждут крупные штрафы. Для физлица штраф составляет до 60 тысяч рублей, для должностного лица — до 110 тысяч рублей, для юрлица — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.