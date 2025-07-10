Росгвардейцы помогли эвакуировать из горящего дома в Пушкине около 40 человек
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Более 35 жителей загоревшегося дома в Пушкине помогли эвакуировать сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
В жилом пятиэтажном доме загорелась крыша. Возгорание заметили росгвардейцы в ходе патрулирования на Московском проспекте.
«Сотрудники Росгвардии оказали содействие прибывшим на место происшествия пожарным, оповестили жильцов о возгорании и помогли оперативно организовать их эвакуацию из зоны возможной опасности», — говорится в сообщении.Площадь пожара составила более 30 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось, что очевидцы заявили о ремонтных работах, которые проводились на крыше, и предположили, что с ними и связано возгорание.