В МФЦ Павловского Посада стартовали акции в честь Дня Победы
Всероссийские акции, посвящённые Дню Победы, проводятся в офисах «Мои документы» в Павлово-Посадском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Принять участие в мемориальных мероприятиях приглашаются все желающие.
«В частности, с 4 по 8 мая в МФЦ, расположенном по адресу: Павловский Посад, улица Ленина, 5, проходят акции «Стена памяти» и «Бессмертный полк». Приносите фотографии ваших родных — ветеранов Великой Отечественной войны. Снимки разместят на специальных стендах», — говорится в сообщении.А в многофункциональном центре на улице М. Горького в Электрогорске с 4 по 12 мая проводится акция «Окна Победы» — на окнах размещают портреты ветеранов и праздничную символику.
Кроме того, 8 мая в окружных офисах «Мои документы» будут раздавать георгиевские ленточки.