В Озёрах завершили строительство дома для переселенцев из аварийного жилья
Дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья построили на улице Коммунистическая в городе Озёры округа Коломна. Объект получил заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В новостройку из 110 аварийных помещений переедут 173 человека.
«Общая площадь расселённого ветхого жилого фонда составит около пяти тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.В министерстве также напомнили, что жители аварийных домов могут получить сертификат и с его помощью приобрести квартиру в лобом районе Московской области. Заявки на сертификаты принимают в окружных администрациях до 1 июля, а договор купли-продажи нового жилья необходимо заключить до 1 октября.