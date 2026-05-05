В Озёрах завершили строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

05 мая 2026, 12:55

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья построили на улице Коммунистическая в городе Озёры округа Коломна. Объект получил заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В новостройку из 110 аварийных помещений переедут 173 человека.





«Общая площадь расселённого ветхого жилого фонда составит около пяти тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.