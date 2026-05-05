Коммунальщики Подмосковья получили за месяц более 100 единиц новой техники

05 мая 2026, 13:25

107 единиц новой коммунальной техники получили муниципальные учреждения Московской области в апреле текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Техника предназначается для приведения в порядок общественных пространств и дворов. Это вакуумные пылесосы, тракторы, экскаваторы-погрузчики и автогрейдеры.





«Больше всего новых машин — по семь штук — получили округа Солнечногорск, Люберцы и Луховицы. А Сергиево-Посадскому округу и Лотошину досталось по шесть единиц спецтехники», — говорится в сообщении.