Коммунальщики Подмосковья получили за месяц более 100 единиц новой техники
107 единиц новой коммунальной техники получили муниципальные учреждения Московской области в апреле текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Техника предназначается для приведения в порядок общественных пространств и дворов. Это вакуумные пылесосы, тракторы, экскаваторы-погрузчики и автогрейдеры.
«Больше всего новых машин — по семь штук — получили округа Солнечногорск, Люберцы и Луховицы. А Сергиево-Посадскому округу и Лотошину досталось по шесть единиц спецтехники», — говорится в сообщении.Всего на балансе муниципальных коммунальных служб Московской области находятся свыше трёх тысяч спецмашин. За три года обновили 44% парка.