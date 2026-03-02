В Минстрое Подмосковья рассказали о ходе строительства детсада в Видном

02 марта 2026, 13:16

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад, рассчитанный на 200 воспитанников, строят на улице Гаевского в городе Видное Ленинского округа. Сейчас на объекте проводятся монолитные и общестроительные работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Детсад возводят по областной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».





«В трёхэтажном здании общей площадью свыше четырёх тысяч квадратных метров разместят девять групповых помещений со своими игровыми, спальнями, раздевалками и санузлами, а также музыкальный и физкультурный залы. На прилегающей территории установят игровые площадки», — говорится в сообщении.