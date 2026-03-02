В Подмосковье состоялась инклюзивная гонка «Лыжня здоровья»

02 марта 2026, 12:25

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

На стадионе «Труд» в Ивантеевке прошла детская инклюзивная гонка «Лыжня здоровья». Организатором выступил шестикратный чемпион Паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта Сергей Шилов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.





Традиционную гонку фонда «Единая Страна» паралимпийцы проводят более 10 лет. На дистанцию выходят не только юные спортсмены, но и дети с ограниченными возможностями здоровья. Формат соревнований открытый – в них участвуют все, кто хочет сделать первые шаги в спорте.

«Это не просто соревнования. Для кого-то эта гонка – серьёзный старт и возможность проверить свои силы, обретение уверенности, а для кого-то – начало истории, которая однажды приведет к настоящим победам», – отметили в администрации.