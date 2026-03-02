На стройке в Шаховской нашли девять нелегальных мигрантов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Проверку соблюдения миграционного законодательства провели полицейские на стройке на улице Базаева в Шаховской. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
В рамках проверки участники рейда пробили по учётным базам 26 иностранных рабочих и выявили девять нарушителей.
«Девятерых мигрантов привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации, а одного из них — ещё и за нарушение правил осуществления трудовой деятельности», — говорится в сообщении.Каждого из нелегалов оштрафовали на пять тысяч рублей, всех их выдворят за пределы России. До исполнения решения двоих нарушителей поместили в Центр временного содержания иностранных граждан в Егорьевске.