На стройке в Шаховской нашли девять нелегальных мигрантов

02 марта 2026, 11:42

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Проверку соблюдения миграционного законодательства провели полицейские на стройке на улице Базаева в Шаховской. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





В рамках проверки участники рейда пробили по учётным базам 26 иностранных рабочих и выявили девять нарушителей.





«Девятерых мигрантов привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации, а одного из них — ещё и за нарушение правил осуществления трудовой деятельности», — говорится в сообщении.