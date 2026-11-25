В Московской области обработали реагентами более 21 тыс. км региональных дорог
Последствия мощного снегопада ликвидируют в Подмосковье. За вчерашний день противогололёдными реагентами обработали 14 000 километров региональных дорог, а сегодня утром — 7 400 км. Об этом сообщают корреспонденты ГАУ МО АИС «Подмосковье».
О ходе работ рассказал замминистра Минтранса региона Даниил Шевченко.
«Первый снегопад в этом сезоне получился затяжным, идёт уже вторые сутки. За вчерашний день выпало около 14 сантиметров осадков, сегодня ожидаем ещё порядка 11 сантиметров. Мы уже развернули работу штаба на базе нашего ситуационного центра. Там мы смотрим горячие точки, взаимодействуем с коллегами из ГАИ, с федеральными коллегами, так как у нас есть и федеральные дороги, и очень плотно работаем с пассажирским блоком», — сказал Шевченко.Он добавил, что сейчас уборкой трасс занимаются 370 единиц техники, а днём планируется выпустить до 450 спецмашин и около 1 060 рабочих.
Активно участвуют в борьбе с последствиями снегопада и муниципалитеты. С утра вывели на уборку более 5 600 дворников и свыше 1 600 машин. О работе в одном из районов Красногорска сообщил старший мастер местного МБУ «КГС» Алексей Клочков.
«Мы находимся в Павшинской Пойме и занимаемся уборкой снег на всех основных дорогах, расчисткой дворовых территорий, детских площадок и подходов к социальной значимым объектам», — сказал Клочков.В целом в регионе продолжается постоянный мониторинг состояния дорог.