В Московской области отремонтируют более тысячи просёлочных дорог

02 сентября 2025, 12:57

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева

Свыше тысячи просёлочных дорог отремонтируют в Подмосковье в текущем и 2026 годах. Ход модернизации одной из них, расположенной рядом с деревней Мендюкино в округе Зарайск, проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.





Глава региона отметил, что среди жителей высок запрос на обустройство твёрдого покрытия на грунтовых и щебёночных дорогах, и объект в Мендюкине включили в программу модернизации по такому запросу.





«Для нас очень важно не только строить региональные и федеральные трассы, но и увеличивать транспортную доступность малых населённых пунктов на удалённых территориях. Поэтому мы увеличили объём бюджетных средств, выделенных на эти цели, до полутора миллиардов рублей. Конечно, мы приоритизируем программу, потому что не можем сразу асфальтировать все дороги. Но хочу сказать, что программа и дальше будет реализовываться. Я уверен, что жители это почувствуют», — подчеркнул Андрей Воробьёв.