Сборная Подмосковья завоевала девять медалей в финале чемпионата «Профессионалы»

02 сентября 2025, 12:30

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали завоевала команда Московской области в финале чемпионата по профмастерству «Профессионалы», который состоялся в Калуге. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минобразования.





Шесть медалей из девяти сборная региона получила в командных зачётах.





«Золотые медали представители Московской области завоевали в компетенциях «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Пожарная безопасность», «Нейросети и большие данные» и «Проектирование и изготовление протезов и ортезов». На вторую ступень пьедестала почёта поднялись в компетенции «Электроника и электромонтаж», а третьими стали в компетенции «Интернет вещей и автоматизация бизнес-процессов», — говорится в сообщении.