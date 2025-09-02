Сборная Подмосковья завоевала девять медалей в финале чемпионата «Профессионалы»
Четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали завоевала команда Московской области в финале чемпионата по профмастерству «Профессионалы», который состоялся в Калуге. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минобразования.
Шесть медалей из девяти сборная региона получила в командных зачётах.
«Золотые медали представители Московской области завоевали в компетенциях «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Пожарная безопасность», «Нейросети и большие данные» и «Проектирование и изготовление протезов и ортезов». На вторую ступень пьедестала почёта поднялись в компетенции «Электроника и электромонтаж», а третьими стали в компетенции «Интернет вещей и автоматизация бизнес-процессов», — говорится в сообщении.Кроме того, студент Раменского колледжа Артем Бардин взял серебро в направлении «Пожарная безопасность», студент Люберецкого техникума имени Ю.А. Гагарина Иван Корнеев стал вторым в «Эксплуатации беспилотных авиационных систем», а Иван Соколов-Агеев из Раменского колледжа занял третье место в направлении «Электроника».