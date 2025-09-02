В зарайском селе Протекино завершили капремонт очистных сооружений

02 сентября 2025, 11:34

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов

В Московской области ведётся масштабная программа модернизации систем водоснабжения и очистных сооружений. В частности, в муниципальном округе Зарайск обновление коснётся около 50 объектов.





Здесь на период 2026-2028 гг. запланировано строительство и модернизация 15 водозаборных улов и 16 очистных сооружений. Кроме того, 12 мероприятий проведут на сетях в рамках инвестиционных программ. А шесть объектов построят и обновят до конца этого года.



В рамках программы модернизации в селе Протекино капитально отремонтировали очистные сооружения. Готовность объекта проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



Обновлённые очистные сооружения обслуживают восемь многоквартирных домов, где проживают почти 700 человек, а также фельдшерско-акушерский пункт и дом культуры.





«Для нас очень важны вопросы экологии. Не только в больших городах, таких как Балашиха, Красногорск, Подольск, Одинцово, где мы модернизируем огромные очистные сооружения, но и в небольших населённых пунктах. (…) Сегодня мы в Зарайске присутствуем на одном из таких объектов, который успешно работает. Эти очистные мы построили по наказу жителей, с которыми встречались некоторое время назад», — сказал Андрей Воробьёв.

Андрей Воробьёв (второй слева). Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов

«Данные поступают на диспетчерский пункт, есть видеонаблюдение. Если произойдёт, например, отключение электроэнергии, то здесь стоит дополнительный генератор, который запустит весь процесс заново без каких-либо сбоев. И бактерии, которые непосредственно работают в аэротенках, не погибнут», — рассказал главный инженер МУП «ЕСКХ Зарайского района» Николай Якунин.