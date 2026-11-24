24 ноября 2026, 09:53

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Региональные коэффициенты, которые увеличат стоимость трудового патента для иностранцев, могут ввести в Московской области. Соответствующий законопроект депутаты Мособлдумы рассмотрят на ближайшем заседании, которое состоится в четверг, 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного парламента.





В настоящее время ежемесячный платёж за патент составляет десять тысяч рублей.





«Зарплаты в Подмосковье растут. И иностранцы, которые работают в Подмосковье, должны платить налоги, сопоставимые с теми, что платят наши жители . Человек, пользующийся транспортной и социальной инфраструктурой региона, обязан вносить в её развитие адекватный вклад», — объяснил введение коэффициента спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.