На строительстве детсада в ЖК «Восточное Бутово» завершили кровельные работы
Детский сад, рассчитанный на 150 воспитанников, строят в составе жилого комплекса «Восточное Бутово» на территории Ленинского округа. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.
Девелопер проекта — компания ПИК — ведёт строительство за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории.
«Сейчас уже закончено возведение несущих конструкций, кладка стен и кровельные работы, а также установка окон. Продолжается монтаж водопровода, канализации, отопления и вентиляции. Устройство фасада выполнено на 66%. В высокой степени готовности и благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.Общая площадь здания составляет 4 100 квадратных метров. Там обустроят семь помещений для групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, раздевалками и санузлами. Кроме того, для каждой из групп оборудуют свою прогулочную зону.