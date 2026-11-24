24 ноября 2026, 09:25

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Новый корпус №54 в ЖК «Рублёвский Квартал», расположенном на территории села Лайково Одинцовского округа, активно заселяют. Ключи получили уже более половины дольщиков. Завершить заселение планируют до конца декабря. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Новостройка представляет из себя дом переменной этажности — от семи до девяти этажей — общей площадью свыше 13 300 квадратных метров. В доме размещаются 304 квартиры.





«Квартиры представлены разных форматов: от студий до четырёхкомнатных. Большинство вариантов евроформата: с объединёнными кухнями-гостиными. В некоторых квартирах есть гардеробные, постирочные и гостевые санузлы», — говорится в сообщении.