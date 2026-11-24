Заселение нового дома на 304 квартиры в Одинцове закончат до конца года
Новый корпус №54 в ЖК «Рублёвский Квартал», расположенном на территории села Лайково Одинцовского округа, активно заселяют. Ключи получили уже более половины дольщиков. Завершить заселение планируют до конца декабря. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новостройка представляет из себя дом переменной этажности — от семи до девяти этажей — общей площадью свыше 13 300 квадратных метров. В доме размещаются 304 квартиры.
«Квартиры представлены разных форматов: от студий до четырёхкомнатных. Большинство вариантов евроформата: с объединёнными кухнями-гостиными. В некоторых квартирах есть гардеробные, постирочные и гостевые санузлы», — говорится в сообщении.Входные группы расположены на уровне тротуара: для удобства маломобильных жителей и людей с колясками. У входа обустроены колясочные и мебелированные зоны ожидания, а на минус первом этаже — индивидуальные кладовые.