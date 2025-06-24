Стало известно о состоянии пострадавших от падения БПЛА на дом в Красногорске
Мужчина и беременная женщина, пострадавшие от попадания беспилотника в жилой дом в Красногорске, сейчас вне опасности. Об их состоянии сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мужчина получил медицинскую помощь и отказался от госпитализации. Беременная женщина в перинатальном центре — угрозы для неё и ребенка нет. Сегодня ей проведут дополнительно полное обследование. Другие жильцы от помощи врачей отказались», — написал Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.Он также добавил, все жильцы, которые были эвакуированы после попадания дрона в дом, с 5:20 вернулись в свои квартиры. На месте падения дрона продолжают работу следователи и криминалисты.
Ранее сообщалось, что в ночь на 24 июня БПЛА врезался в дом №1 по улице Народного Ополчения. В результате выгорела квартира на 17 этаже, кроме того, повреждения получил фасад и остекления балконов на 17 и 16 этажах.