Стало известно о состоянии пострадавших от падения БПЛА на дом в Красногорске

24 июня 2025, 10:26

оригинал Фото: ТГ-канал Андрея Воробьёва

Мужчина и беременная женщина, пострадавшие от попадания беспилотника в жилой дом в Красногорске, сейчас вне опасности. Об их состоянии сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.







«Мужчина получил медицинскую помощь и отказался от госпитализации. Беременная женщина в перинатальном центре — угрозы для неё и ребенка нет. Сегодня ей проведут дополнительно полное обследование. Другие жильцы от помощи врачей отказались», — написал Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.