В Московской области пройдут четыре старта серии велозаездов Gran Fondo

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Четыре крупных старта пройдут в текущем году в Московской области в рамках ежегодных велозаездов Gran Fondo Russia. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«По традиции сезон откроется фестивалем в Волоколамске. Любители велоспорта смогут проехать по гоночной трассе Moscow Raceway 25 мая. 22 июня велозаезд пройдёт в Дмитрове, 24 августа старт будет дан в Серпухове, а завершится сезон в Рузе 21 сентября», – рассказали в ведомстве.Фото: пресс-служба Минспорта МО
Gran Fondo – самая популярная в России серия шоссейных велосипедных заездов, объединяющая профессионалов и любителей велоспорта. Старты проводятся с 2016 года. Маршруты пролегают по живописным трассам и сочетают всё лучшее от скоростной велогонки до большой велопрогулки.
С 2023 года Gran Fondo стало частью проекта «Суперлига Подмосковья».
Велозаезды проводятся в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Следить за стартами и новостями можно на сайте.
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