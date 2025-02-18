Массовое обливание станет главным событием акции «Быть здоровым – это модно!»

Массовое обливание холодной водой станет одним из центральных событий международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым – это модно!», которая состоится 22 февраля.
Об этом сообщил «Радио 1» руководитель спортивно-патриотического клуба «Ярополк», ветеран подразделения «Альфа» ФСБ России, депутат городского округа Красногорск Илья Шадриков.
Фото: Радио 1
Предполагается, что участниками акции в режиме телемоста станут около 10 тыс. человек из 50 городов России и ещё 10 дружественных стран. Центральная площадка – площадь у дома культуры «Подмосковье» в Красногорске.
По его словам, массовая акция раз в год происходит в феврале.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Во время акции будут созданы все условия, чтобы заинтересовать участников.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
На площади в Красногорске будут работать интерактивные площадки – шахматная зона, зона довоенной подготовки. Пройдут соревнования по подтягиваниям, брусьям, конкурс на самый сильный удар по груше, состязания по разборке и сборке автомата. Помимо этого, состоится зимний командный турнир по кроссфиту. Предусмотрены бесплатная полевая кухня, программа для гостей и многое другое.
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Фото: Радио 1
Предполагается, что участниками акции в режиме телемоста станут около 10 тыс. человек из 50 городов России и ещё 10 дружественных стран. Центральная площадка – площадь у дома культуры «Подмосковье» в Красногорске.
«Некоторые люди, которые не дружат с холодной водой, всегда ужасаются. Просто по программе клуба мы каждый выходной круглый год выезжаем к купели. Появилась идея всё это масштабировать. Сделали один раз, потом начали придумывать различные сценарии, чтобы это нравилось людям. Холодная вода – это закаливание, повышение иммунитета, омоложение, здоровье. Но тут самый главный момент – не злоупотреблять этим. Мы ездим раз в неделю и не злоупотребляем», – сказал Шадриков.Фото: пресс-служба Минспорта МО
По его словам, массовая акция раз в год происходит в феврале.
«У нас есть такие дружественные страны, как Чили. Там сейчас температура воздуха – плюс 36 градуса, но температура океана, как они мне сказали, – плюс 11. Большая часть участников – всё равно в зиме. Мне предлагали провести акцию летом, но какой смысл делать это, если на улице плюс 35? Это не то. А тут смысл состоит в проверке себя. В первый раз люди обычно боятся, но, когда оказываются в этой массе, всё у них выходит. Там такая программа, что никто вообще не боится и, как правило, никто не заболевает», – поделился собеседник «Радио 1».
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Во время акции будут созданы все условия, чтобы заинтересовать участников.
«Мы всегда делаем большущую, глобальную подводку, чтобы люди понимали и наслаждались массовым обливанием. Немаловажный момент, что это делается патриотически: бело-сине-красные вёдра, все выходят в бело-сине-красных футболках. И главное, что мы приурочили наше мероприятие к 80-летию Победы. Сзади у всех – эмблема этого праздника. У нас дизайнер чуть-чуть схитрил: внизу написано «Победа», сверху – Родина-мать, а он ещё добавил после строчки «Победа» слова «за нами». То есть мы в нынешней ситуации объединили два лозунга. Получается исторический мост между поколениями», – заключил Илья Шадриков.Для участия в массовом обливании нужно оставить заявку по ссылке в разделе «Регистрация участника». Запись будет проходить до 20 февраля, но может закончиться раньше из-за ограниченного количества мест. Участие бесплатное.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
На площади в Красногорске будут работать интерактивные площадки – шахматная зона, зона довоенной подготовки. Пройдут соревнования по подтягиваниям, брусьям, конкурс на самый сильный удар по груше, состязания по разборке и сборке автомата. Помимо этого, состоится зимний командный турнир по кроссфиту. Предусмотрены бесплатная полевая кухня, программа для гостей и многое другое.
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Лора Луганская