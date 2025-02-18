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Массовое обливание станет главным событием акции «Быть здоровым – это модно!»

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Массовое обливание холодной водой станет одним из центральных событий международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым – это модно!», которая состоится 22 февраля.
Об этом сообщил «Радио 1» руководитель спортивно-патриотического клуба «Ярополк», ветеран подразделения «Альфа» ФСБ России, депутат городского округа Красногорск Илья Шадриков.


Фото: Радио 1

Предполагается, что участниками акции в режиме телемоста станут около 10 тыс. человек из 50 городов России и ещё 10 дружественных стран. Центральная площадка – площадь у дома культуры «Подмосковье» в Красногорске.
«Некоторые люди, которые не дружат с холодной водой, всегда ужасаются. Просто по программе клуба мы каждый выходной круглый год выезжаем к купели. Появилась идея всё это масштабировать. Сделали один раз, потом начали придумывать различные сценарии, чтобы это нравилось людям. Холодная вода – это закаливание, повышение иммунитета, омоложение, здоровье. Но тут самый главный момент – не злоупотреблять этим. Мы ездим раз в неделю и не злоупотребляем», – сказал Шадриков.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

По его словам, массовая акция раз в год происходит в феврале.
«У нас есть такие дружественные страны, как Чили. Там сейчас температура воздуха – плюс 36 градуса, но температура океана, как они мне сказали, – плюс 11. Большая часть участников – всё равно в зиме. Мне предлагали провести акцию летом, но какой смысл делать это, если на улице плюс 35? Это не то. А тут смысл состоит в проверке себя. В первый раз люди обычно боятся, но, когда оказываются в этой массе, всё у них выходит. Там такая программа, что никто вообще не боится и, как правило, никто не заболевает», – поделился собеседник «Радио 1».

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Во время акции будут созданы все условия, чтобы заинтересовать участников.
«Мы всегда делаем большущую, глобальную подводку, чтобы люди понимали и наслаждались массовым обливанием. Немаловажный момент, что это делается патриотически: бело-сине-красные вёдра, все выходят в бело-сине-красных футболках. И главное, что мы приурочили наше мероприятие к 80-летию Победы. Сзади у всех – эмблема этого праздника. У нас дизайнер чуть-чуть схитрил: внизу написано «Победа», сверху – Родина-мать, а он ещё добавил после строчки «Победа» слова «за нами». То есть мы в нынешней ситуации объединили два лозунга. Получается исторический мост между поколениями», – заключил Илья Шадриков.
Для участия в массовом обливании нужно оставить заявку по ссылке в разделе «Регистрация участника». Запись будет проходить до 20 февраля, но может закончиться раньше из-за ограниченного количества мест. Участие бесплатное.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

На площади в Красногорске будут работать интерактивные площадки – шахматная зона, зона довоенной подготовки. Пройдут соревнования по подтягиваниям, брусьям, конкурс на самый сильный удар по груше, состязания по разборке и сборке автомата. Помимо этого, состоится зимний командный турнир по кроссфиту. Предусмотрены бесплатная полевая кухня, программа для гостей и многое другое.

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#спорт
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#подмосковье
#московская область
В Малаховке проведут литературные мероприятия в честь Дня защитника Отечества
20 февраля 2025, 13:39

Фото: istockphoto.com/artisteer

Литературные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, состоятся в отеле «Малаховский дворец» в субботу, 22 февраля, сообщает пресс-служба Загородного литературного клуба.
«Участие в мероприятиях примут писатели патриотического направления, всего более 50 человек. В число участников войдут прозаик и сценарист Олег Рой, поэт и сатирик Владимир Вишневский, поэтесса, прозаик и драматург Мария Ватутина и поэт Дмитрий Воденников», — говорится в сообщении.
В рамках литературного праздника состоятся творческие мастер-классы и семинары, поэтический марафон, практикум «Искусство речи» от Владимира Вишневского, а также вечерний концерт.

Подробная информация о мероприятиях размещена на официальном сайте Загородного литературного клуба.

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#литература
#23 февраля
#люберцы
#мероприятия
#культура
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Мытищинские врачи спасли мужчину с разорванным мочевым пузырём
20 февраля 2025, 13:25

Фото: пресс-служба Минздрава МО

50-летнего мужчину, у которого от неудачного паления на улице разорвался мочевой пузырь, спасли врачи Мытищинской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациент поступил в больницу в тяжёлом состоянии. Он жаловался на нестерпимую боль в области живота и примеси крови в моче. Выяснилось, что за несколько дней до госпитализации он упал на улице. Его мочевой пузырь в этот момент был наполнен и разорвался от удара о брюшную стенку.

«Так как друге внутренние органы не пострадали, я выбрал минимально инвазивную тактику операции — лапароскопическую санацию и ушивание мочевого пузыря. В брюшной полости было выявлено большое количество сгустков крови (около 500 мл) и жидкости с примесью крови (900 мл). Через небольшой прокол брюшную полость удалось осушить. (…) Поперечный разрыв мочевого пузыря составлял в длину около 6 сантиметров. Мы герметично ушили этот разрыв. Операция длилась 3 часа и была выполнена всего через четыре прокола в брюшной полости», — рассказал заведующий урологическим отделением Мытищинской больницы Зелимхан Лечиев.
Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали домой.

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#операция
#хирург
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Капремонт Васильчиновской школы в Наро-Фоминском округе завершён наполовину
20 февраля 2025, 12:59

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса ММО

Здание школы капитально ремонтируют в посёлке Васильчиново Наро-Фоминского округа, в настоящее время готовность объекта достигла 51%, открыть обновлённую школу должны 1 сентября текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Двухэтажная школа общей площадью более 1,8 тыс. квадратных метров была построена в 1965 году. Сейчас кровельные работы на объекте выполнены на 93%, фасад готов на 64%. Внутри здания монтируют перегородки в пищеблоке, монтируют электроснабжения, канализацию, водоснабжение и слаботочные системы, ведут предчистовую отделку помещений», — говорится в сообщении.
В областном Минстройкомплекса отметили, что в рамках капитального ремонта в школе также установят новое оборудование и мебель и проведут благоустройство прилегающей территории.

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#министерство строительного комплекса мо
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#капремонт
#капитальный ремонт
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Самбист Спориш из Дубны победил на первенстве России
20 февраля 2025, 12:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Михаил Спориш из спортивной школы «Дубна» одержал победу на первенстве России по боевому самбо среди юниоров, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Представитель Дубны Михаил Спориш стал лучшим в весовой категории более 98 килограммов. Благодаря победе на первенстве страны он получил путёвку на первенство мира, которое будет проходить в Индонезии в октябре», — говорится в сообщении.
Достижение спортсмена отметил глава округа Дубна Максим Тихомиров.

«Я поздравляю Михаила, его тренеров Николая Николаевича Малышева, Владислава Комолова, Михаила Карачевцева и всех, кто поддерживал спортсмена на пути к победе!» — заявил Максим Тихомиров.
Победа на первенстве России стала уже второй для Михаила Спориша. Первый раз он завоевал золотую медаль на этом турнире в 2024 году.

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Администрация Наро-Фоминского округа провела выездной приём в посёлке Калининец
20 февраля 2025, 12:15

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Очередной выездной приём жителей провели в посёлке Калининец представители администрации Наро-Фоминского городского округа, главными темами встречи стали благоустройство и медицина, сообщает пресс-служба руководства муниципалитета.
«В число поднятых на приёме вопросов о благоустройстве вошла, в частности, организация наружного освещения на Учительской улице в селе Петровское. Было также задано много вопросов по здравоохранению, на которые ответили участвовавшие в выездном приёме представители руководства Наро-Фоминской больницы, областной станции скорой помощи и Минздрава Подмосковья», — говорится в сообщении.
Кроме того, задавались вопросы по сфере ЖКХ.

По итогу приёма по каждому из вопросов были сформулированы решения с указанием сроков исполнения и назначенным ответственным лицом.

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#наро-фоминск
#выездная администрация
#приём
#благоустройство
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