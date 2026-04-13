В Московской области с наступлением тёплого сезона усиливают защиту лесов

13 апреля 2026, 13:41

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье с наступлением тёплого сезона и пожароопасного периода усиливают меры защиты лесов. Об этом губернатор Андрей Воробьёв сообщил на еженедельном совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов.







С приходом тёплой и сухой погоды в Московской области возрастают риски возгораний.

«Вода в территории региона ушла, наступает лето, тёплые дни. Большое количество людей, жителей нашего мегаполиса, приезжает на природу. Всё, что предполагают наши действия, – это безопасность. Сегодня мы вынесли первым вопросом всё, что касается леса. А мы с вами знаем, что 40% территории Московской области – это леса. Мы посчитали сегодня важным эту тему вынести на обсуждение в преддверии майских праздников, в преддверии того, что будет больше солнца. Риски возникновения всё-таки существуют», – отметил Воробьёв.

«Мы помним, что большая работа, в том числе при поддержке президента, была реализована в части обводнения торфяных участков. И это очень важно. Сегодня мы вручили технику и имели разговор с теми, кто отвечает за безопасность, в лесу. Это отдельное ремесло, требующее, как и всё остальное, профессионального подхода. Мы с вами знаем, что Московская область успешно применила камеры 360, которые работают на определённых участках. Но это не отменяет значения и роли человека, который постоянно обслуживает леса», – сказал глава региона.

«Как и прежде, мы работаем в партнёрстве с Москвой. Это партнёрство и взаимодействие, в том числе, на учениях и в случае каких-то особо сложных ситуаций», – добавил глава региона.