Губернатор Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с Пасхой
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в MAX поздравил жителей региона с Пасхой.
Глава региона отметил, что Пасха символизирует надежду, обновление и торжество жизни. По его мнению, этот праздник объединяет людей вокруг таких вечных ценностей, как добро, милосердие и забота о близких. Воробьев подчеркнул, что в эти дни особенно чувствуется важность быть рядом с семьей и необходимость делиться теплом и радостью с теми, кто нуждается в помощи.
Губернатор обратился к жителям Московской области с пожеланиями крепкого здоровья, мира и процветания. Он выразил уверенность, что в их домах всегда будет царить атмосфера уюта и гармонии, а вера станет опорой в преодолении любых испытаний.
