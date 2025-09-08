В Московской области снесли более 2,2 тыс. нелегальных торговых палаток

08 сентября 2025, 16:59

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 2,2 тыс. торговых палаток и ларьков, размещённых с нарушением законодательства, демонтировали в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.





В настоящее время общий план по ликвидации нелегальных нестационарных торговых объектов выполнен на 60%.





«До конца года планируем ликвидировать 3605 нелегальных ларьков. Зачастую эти объекты расположены там, где не должны были появиться вовсе, так как не внесены в схему размещения муниципалитетов и действуют без договоров на установку и эксплуатацию. Кроме этого, внешний облик этих ларьков не отвечают современным стандартам», —рассказал глава Минсельхозпрода региона Сергей Двойных.