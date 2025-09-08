В Подольске благоустроили 19 дворов

08 сентября 2025, 15:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Комплексное благоустройство 19 дворов завершили в городском округе Подольск. Работы велись с мая текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В ходе благоустройства на дворовых территориях поменяли 45 тысяч квадратных метров асфальта, обновили 14 парковок и создали 13 новых, поставили около 200 лавочек и более 100 современных уличных фонарей и урн, а также посадили полторы тысяч деревьев и кустарников.





«Благоустройство дворов проводится в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды». В 2026 году работы продолжатся, уже собираем заявки от жителей», — отметил глава Подольска Григорий Артамонов.