В Подольске благоустроили 19 дворов
Комплексное благоустройство 19 дворов завершили в городском округе Подольск. Работы велись с мая текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В ходе благоустройства на дворовых территориях поменяли 45 тысяч квадратных метров асфальта, обновили 14 парковок и создали 13 новых, поставили около 200 лавочек и более 100 современных уличных фонарей и урн, а также посадили полторы тысяч деревьев и кустарников.
«Благоустройство дворов проводится в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды». В 2026 году работы продолжатся, уже собираем заявки от жителей», — отметил глава Подольска Григорий Артамонов.В настоящее время благоустройство продолжается в семи дворах. По завершении сезона власти округа проведут встречу с жителями и обсудят планы на будущий год.