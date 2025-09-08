Достижения.рф

В Долгопрудном завершается ремонт детсада «Родничок»

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад №22 «Родничок» капитально ремонтируют в Долгопрудном. В настоящее время готовность объекта превышает 95%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Общая площадь здания составляет более 900 квадратных метров. Сейчас там ведётся пусконаладка обновлённых инженерных сетей и расстановка мебели.

«Работы также продолжаются на прилегающей территории. Там идёт установка детских игровых комплексов и укладка асфальта. В работах задействованы 45 человек, используется три единицы техники», — отмечается в сообщении.
Завершить все работы и сдать объект в эксплуатацию планируется до конца сентября.

Капитальный ремонт проводится в рамках госпрограммы Подмосковья.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0