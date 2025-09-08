В Долгопрудном завершается ремонт детсада «Родничок»

08 сентября 2025, 15:56

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад №22 «Родничок» капитально ремонтируют в Долгопрудном. В настоящее время готовность объекта превышает 95%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Общая площадь здания составляет более 900 квадратных метров. Сейчас там ведётся пусконаладка обновлённых инженерных сетей и расстановка мебели.





«Работы также продолжаются на прилегающей территории. Там идёт установка детских игровых комплексов и укладка асфальта. В работах задействованы 45 человек, используется три единицы техники», — отмечается в сообщении.