Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ В Московской области учащиеся продолжают досрочно сдавать ЕГЭ

В Московской области учащиеся продолжают досрочно сдавать ЕГЭ

Фото: Министерство образования Московской области

Фото: Министерство образования Московской области

Оригинал
25 марта в Подмосковье состоялся экзамен по русскому языку в рамках досрочной сдачи Единого государственного экзамена. Были задействованы четыре пункта в городах Королёв, Красногорск, Одинцово и Раменское. В экзамене приняли участие 103 человека, сообщает Министерство образования Московской области.
В досрочном периоде ЕГЭ участвуют студенты колледжей и ученики 11-х классов, которые по разным причинам не могут сдавать экзамен в основное время. Все пункты проведения ЕГЭ были оснащены согласно установленным требованиям: в аудиториях работали системы видеонаблюдения, а печать и сканирование экзаменационных материалов осуществлялись в кабинетах. За порядком следили общественные наблюдатели, в том числе представители родительского сообщества.

Экзаменационный процесс длился 3 часа 30 минут и прошёл без нарушений. Результаты будут доступны не позднее 10 апреля.В Московской области на досрочный период ЕГЭ зарегистрировались 129 участников, из которых 34 — выпускники 11 класса. Кампания началась 21 марта и завершится 21 апреля.

Читайте также:

675 подмосковных школьников написали диагностическую работу по математике

В Физтех-лицее имени П. Л. Капицы впервые прошла Международная олимпиада по физике

В Подмосковье стартовал финальный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии
#подмосковье
#студенты
#егэ
#выпускники
#ученики
#наблюдатели
#минобразования мо
В Подмосковье за месяц от вандальных надписей очистили около 100 фасадов домов
25 марта 2025, 22:57

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Коммунальщики за прошлый месяц очистили около 100 фасадов многоквартирных домов Подмосковья от несанкционированных рисунков, рекламы и надписей. Работы проходили под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Граффити и рисунки, размещённые без согласования с собственниками и органами местного самоуправления, считаются порчей имущества и вандализмом. За такие действия предусмотрена административная ответственность. Ликвидация таких «художеств» – задача управляющих организаций, которые выполняют работы за счёт средств текущего ремонта», – говорится в сообщении.
В Минчистоты призвали жителей, заметивших несогласованные рисунки на стенах многоквартирного жилого дома, сообщить об этом в свою управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу через портал.

Читайте также:

В Московской области впервые проведут экологические игры

В Подмосковье начали создавать единые диспетчерские службы обслуживания лифтов

Подмосковные коммунальщики начали готовиться к 80-летию Великой Победы
#подмосковье
#московская область
#минчистоты
#подъезды
#дома
#мкд
#граффити
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Егорьевске росгвардейцы задержали вора, примерявшего в магазине ботинки
25 марта 2025, 22:36

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Росгвардейцы задержали в Егорьевске подозреваемого в попытке ограбить закрытый обувной салон. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Ночью экипаж группы задержания Егорьевского ОВО получил сообщение о срабатывании сигнализации в охраняемом магазине на улице Советской. Оперативно прибыв по этому адресу, росгвардейцы обнаружили, что открыта входная пластиковая дверь. Внутри находился неизвестный, который сидел на полу и примерял новые ботинки. По внешним признакам г мужчина был в состоянии опьянения и внятно объяснить причину своего нахождения в закрытом магазине не смог», – рассказали в ведомстве.
Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту ЧП проводится проверка.


Читайте также:

В Москве росгвардейцы поймали наркокурьера

Владельцам оружия перед сезоном охоты в Подмосковье напомнили о безопасности

Росгвардейцы задержали пьяную дебоширку, громившую торговый центр в Балашихе
#подмосковье
#московская область
#росгвардия
#воры
#магазин
#обувь
#безопасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Производители Московской области в прошлом году выпустили 5% печенья в России
25 марта 2025, 22:21

Фото: iStock / Liudmila Chernetska

Подмосковные производители в прошлом году выпустили 92 тыс. тонн печенья. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В 2024 году подмосковные предприятия произвели 92 тыс. тонн печенья, имбирных пряников и аналогичных изделий. Регион выпустил более 13% от общего объёма в Центральном федеральном округе и 5% – в масштабах страны. В прошлом месяце жители региона купили свыше 2,8 тыс. тонн печенья разных видов, то есть 100 тонн традиционного лакомства к чаю в день», – рассказали в ведомстве.
Там отметили, что сахарное, овсяное, сдобное, песочное и ореховое – лишь часть видов печенья, которое широко представлено в подмосковных магазинах и супермаркетах.

В Минсельхозпроде региона назвали лидеров по выпуску этого вида продукции. Это, в частности, ООО «Коломенское поле», которое выпускает шоколадное, злаковое, овсяное и другие виды печенья, поставляемого в разные регионы страны. В ассортименте ООО «ПО РУССКАЯ ПЕЧЬ» – печенье в упаковках семейного формата по 500 граммов: старорусское с семенами подсолнуха и льна, рассыпчатое курабье, и демидовское – ореховое с цукатами. А ООО «Жуковский хлеб» производит молочные коржики и «орешки» с варёной сгущёнкой.

Читайте также:

Подмосковных производителей пригласили на продовольственную выставку в Эр-Рияд

В Подмосковье заработала новая мера поддержки для производителей детских товаров

Отель Черноголовки получил один из первых в России сертификатов Pet-friendly
#подмосковье
#московская область
#производители
#производство
#минсельхозпрод мо
#продукты
#питание
#кондитерские изделия
#цфо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковных производителей пригласили на продовольственную выставку в Эр-Рияд
25 марта 2025, 22:03

Фото: iStock / monticelllo

Представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья приглашают принять участие в международной выставке продуктов питания, напитков и технологий производства Saudi Food Show 2025. Поездку организует Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
«Выставка пройдёт в Эр-Рияде 12-14 мая. Мероприятие соберет на площадке более 1,3 тыс. компаний-экспонентов из 100 стран. На выставке покажут новейшие разработки и достижения пищевой промышленности. Будут представлены такие ключевые направления, как молочная продукция, напитки, фрукты и овощи, кондитерские изделия, морепродукты, приправы и соусы, хлебобулочные изделия и другие», – говорится в сообщении.
Как рассказали в министерстве, Фонд поддержки ВЭД МО финансирует аренду площадей, регистрационные сборы, создание коллективного стенда, поиск потенциальных иностранных покупателей, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров. Транспортные и командировочные расходы участники несут самостоятельно. Оставить заявку на участие можно на сайте. Регистрация открыта до 1 апреля.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Екатерине Черной по телефону 7 (495) 150-39-41 (доб. 21) или по почте: eka@exportmo.ru.

Читайте также:

В Подмосковье заработала новая мера поддержки для производителей детских товаров

В Московской области будут производить комплекты для сборки домов

В Серпухове запустили «Бизнес-часы» для диалога бизнеса и власти
#мининвест мо
#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#выставка
#саудовская аравия
#бизнес
#производители
#товары
#продовольствие
#продукты
#фонд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Отель Черноголовки получил один из первых в России сертификат Pet-friendly
25 марта 2025, 21:46

Подмосковный загородный отель стал обладателем сертификата Pet-friendly, подтверждающего готовность предоставлять комфортные условия для гостей с питомцами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Сертификаты гарантируют высокий уровень сервиса как для путешественников, так и для их четвероногих друзей. Впервые в России они были торжественно вручены на международной выставке «Интурмаркет-2025».
«Среди первых отелей оказался загородный комплекс «Хорсека Резорт», расположенный в городском округе Черноголовка. Помимо этого, сертификаты вручили гостиничному комплексу «Ямская слобода» в Тверской области и отелю «Вега Измайлово» в Москве», – рассказали в ведомстве.
Сертификаты были выданы на основании строгих требований стандарта «Путешествия с питомцами», разработанного Роскачеством. Процесс сертификации включал оценку готовности гостиничных комплексов к предоставлению необходимого сервиса. Имеются в виду квалификация персонала и обустройство самого отеля. Заведения, получившие сертификат, должны иметь зоны выгула, удобные места для питания и сна питомцев. Персонал должен быть обучен правилам обращения с животными, что включает обеспечение их безопасности и предотвращение побегов

Сертификат позволяет отелям использовать знак соответствия, определяющий их статус как Pet-friendly. Эта отметка на входе в гостиницу гарантирует высокий уровень обслуживания гостей с питомцами, что делает такие места привлекательнее для семейных поездок.

Читайте также:

Экспорт подмосковного мороженого вырос на 18,6% в начале года

Подмосковные фермеры смогут пройти курс повышения квалификации

Компания «АШАН Ритейл Россия» представила новые меры поддержки семей в Подмосковье
#животные
#туризм
#отель
#отдых
#сертификат
#минсельхозпрод мо
#подмосковные стройки
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате