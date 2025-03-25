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675 подмосковных школьников написали диагностическую работу по математике

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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Семиклассники подмосковных школ выполнили региональную диагностическую работу по математике. В экзамене участвовали 675 учеников 32 школ проекта «Математические классы Подмосковья», сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Целью работы было определить уровень освоения школьниками программы по математике в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарт.
«Работа включала восемь заданий, в том числе пять - базового уровня сложности и три - повышенного. Задания были направлены на проверку знаний по арифметическим действиям с рациональными числами, свойствам степени с натуральным показателем, решению уравнений, текстовых и геометрических задач, использованию формул сокращённого умножения и геометрических свойств треугольников», – говорится в сообщении.
Работа проводилась с использованием государственной информационной системы «ЕАИС ОКО», а проверяли работы независимые эксперты онлайн. Работа считается выполненной при получении четырёх баллов из 12 возможных. Результаты опубликуют не позднее 31 марта.

Это уже вторая диагностическая работа для участников проекта «Математические классы Подмосковья». Первая прошла в сентябре прошлого года.

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В медучреждениях Подмосковья с начала года запустили 13 новых рентген-аппаратов
25 марта 2025, 19:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

С начала года в поликлиниках и больницах учреждения Московской области установили и запустили 13 рентген-аппаратов. Один из них заработал во вторник в Видновской клинической больнице, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Продолжаем оснащать больницы современной цифровой медтехникой. С начала года мы ввели в работу уже 13 рентген-аппаратов суммарной стоимостью 387 млн рублей. Сегодня в приёмном отделении Видновской больницы запустили новый аппарат, установленный взамен устаревшей техники. Он будет работать круглосуточно, планируемая загрузка составляет около 80 исследований в сутки», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Он уточнил, что с помощью аппарата будут обследовать тех, кто поступает в стационар по скорой помощи, и пациентов, которые обращаются в приёмное отделение сами

По данным министерства, на ремонт кабинета и установку рентген-аппарата было направлено 29 млн рублей. Цифровое тяжёлое медицинское оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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В Московской области впервые проведут экологические игры
25 марта 2025, 19:27

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Подмосковье 31 марта стартуют первые экологические игры, которые продлятся до 21 сентября. На территории региона их запускает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области вместе с Российским экологическим оператором, сообщили в пресс-службе Минчистоты.
Каждую неделю жителям будут предлагать новые задания, за которые сначислят баллы. Это, например, поиск ближайших пунктов приёма текстиля, батареек, фандоматов и их отметка на интерактивной карте, сдача вторичных ресурсов, поиск незаконных свалок и многое другое.
«Мы запускаем проект такого масштаба впервые в регионе. Ожидаем привлечь большое число участников разных возрастов. Им предстоит еженедельно выполнять серию несложных заданий, за что будут начислять баллы. Цель – вовлечь в экологическую повестку как можно больше жителей, увеличить объём собираемых для переработки вторичных ресурсов», – рассказал зампредседателя правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Партнёрами проекта выступают более 20 компаний. Среди них – крупнейшие рестораторы, ритейлеры и заводы-переработчики.

Чтобы стать участником «Экологических игр 2025», нужно скачать приложение «Уберу» на App Store, Rustore или AppGallery и зарегистрироваться. Далее нужно выполнять еженедельные задания и прикладывать отчетность к каждому из них.
«Экопросвещение помогает обретать полезные привычки и менять образ жизни. Важно, чтобы и дети, и взрослые понимали, зачем нужен раздельный сбор отходов, как работает экономика замкнутого цикла, какой вклад в защиту окружающей среды может внести каждый. Экологические игры, которые РЭО устраивает совместно с Минчистоты Московской области, позволят сделать этот процесс интересным и наглядным», – поделился гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Каждые пять недель будут определять победителей в трёх возрастных категориях. А в завершении соревнований победителей этапов и 25 сильнейших участников ждут памятные призы.

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Более 400 дворников и 100 единиц техники вышли на весеннюю уборку в Раменском
25 марта 2025, 19:03

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В Раменском муниципальном округе стартовала весенняя уборка территорий. Об этом объявил начальник управления содержания территорий администрации муниципалитета Сергей Швага на оперативном совещании у главы округа Эдуарда Малышева, сообщили в пресс-службе администрации.
По словам Шваги, к работам привлечены более 400 дворников. Также в уборке задействованы около 100 единиц спецтехники, в том числе тракторы, погрузчики и самосвалы.
«В самом городе Раменское будут работать 33 единицы техники. Помимо этого, в уборке улиц задействуют 185 дворников. Все машины оснащены системами ГЛОНАСС, что позволяет в режиме реального времени отслеживать их маршруты и эффективность работы. Для снижения доли ручного труда выделены пылесосы», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, весенняя уборка в Раменском муниципальном округе будет проходить в несколько этапов. Это подметание и обеспыливание, промывка моющими средствами, мойка контейнерных площадок, просеивание и прочёсывание газонов.

Результаты работ фиксируют в Системе контроля показателей деятельности.

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#раменское
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В университете «Дубна» открылась выставка фотографий из архива Совинформбюро
25 марта 2025, 18:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В университете «Дубна» в преддверии Дня Победы открыли выставку фотографий «Освобождение. Пусть к Победе. Тыл». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
В экспозицию вошла уникальная подборка кадров из архивов прямого наследника «Совинформбюро» – медиагруппы «Россия сегодня». На них запечатлены рабочие, которые трудились на благо фронта – такие же студенты, как и те, кто сейчас учится в наукограде.
«В центре внимания проекта – простые люди, их жизни, их вклад, то, на чём стоит понятие «освобождение», – пояснила начальник управления проектов в области образования и социальной сферы МИА «Россия сегодня» Наталья Тюрина.
За два года работы проект охватил 30 регионов России. Для каждой площадке подбираются свои фото. На выставке в Дубне организаторы старались показать события, похожие на те, которые происходили в городе во время войны. Дело в том, что на территории будущего наукограда тогда снимать было нельзя, и кадры сделали в соседних областях.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В день открытия студенты ознакомились с экспонатами выставки на авторской экскурсии. Затем её увидят и другие учащиеся Дубны.
«Знаю, что студенты нашей страны были одними из инициаторов этого мультимедийного проекта. Поэтому выставка «Освобождение. Путь к Победе. Тыл» открылась в Дубне именно на базе университета и нашла большой отклик у учащихся. Спасибо медиагруппе «Россия сегодня», Президентскому фонду культурных инициатив и дубненским краеведам за создание этой выставки. Важно, что наша молодёжь может прикоснуться к истории страны», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
Уникальные изображения всех, кто приближал Победу, можно будет увидеть университете несколько недель.

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В Павловском Посаде обсудили меры поддержки подмосковного бизнеса
25 марта 2025, 18:13

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

На семинаре в Павловском Посаде обсудили меры поддержки бизнеса в Московской области. На встречу собрались сотрудники администрации городского округа, предприниматели и приглашённые гости.
«Содействие в развитии предпринимательской инициативы в Подмосковье – одно из главных направлений работы региональных властей. Сегодня государство предлагает широкий спектр мер поддержки для начинающих предпринимателей и для уже работающих бизнесов. Эти меры становятся частью общей концепции развития бизнеса», – сказал первый замглавы муниципалитета Филипп Ефанов.
С докладами выступили замдиректора Центра поддержки предпринимательства Московской области Мария Семёнова и кредитный аналитик Московского областного гарантийного фонда Юлия Швецова.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Темы касались субсидий для промышленных предприятий; услуг Центра поддержки предпринимательства Московской области; инжиниринговых услуг; порядка предоставления Московским областным гарантийным фондом поручительств по обязательствам субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым; льготных кредитов Фонда микрофинансирования региона.

Ефанов пожелал представителям бизнес-сообщества процветания, интересных проектов, надёжных партнёров, неутомимой энергии и побед.

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