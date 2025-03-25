675 подмосковных школьников написали диагностическую работу по математике

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Семиклассники подмосковных школ выполнили региональную диагностическую работу по математике. В экзамене участвовали 675 учеников 32 школ проекта «Математические классы Подмосковья», сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Целью работы было определить уровень освоения школьниками программы по математике в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарт.
Это уже вторая диагностическая работа для участников проекта «Математические классы Подмосковья». Первая прошла в сентябре прошлого года.
Читайте также:
В Московской области стартует досрочный период сдачи ЕГЭ
13 подмосковных кинотеатров участвуют во Всероссийской акции «Кино Победы»
В Физтех-лицее имени П. Л. Капицы впервые прошла Международная олимпиада по физике
«Работа включала восемь заданий, в том числе пять - базового уровня сложности и три - повышенного. Задания были направлены на проверку знаний по арифметическим действиям с рациональными числами, свойствам степени с натуральным показателем, решению уравнений, текстовых и геометрических задач, использованию формул сокращённого умножения и геометрических свойств треугольников», – говорится в сообщении.Работа проводилась с использованием государственной информационной системы «ЕАИС ОКО», а проверяли работы независимые эксперты онлайн. Работа считается выполненной при получении четырёх баллов из 12 возможных. Результаты опубликуют не позднее 31 марта.
Это уже вторая диагностическая работа для участников проекта «Математические классы Подмосковья». Первая прошла в сентябре прошлого года.
Читайте также:
В Московской области стартует досрочный период сдачи ЕГЭ
13 подмосковных кинотеатров участвуют во Всероссийской акции «Кино Победы»
В Физтех-лицее имени П. Л. Капицы впервые прошла Международная олимпиада по физике
Лора Луганская