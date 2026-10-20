В Московской области в этом году родились 4️8️1️ двойня и две тройни

20 октября 2026, 20:19

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье с начала года на свет появились 4️8️1️ двойня и две тройни. Это 968 малышей, которые начали жизнь вместе с братом или сестрой, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





Он напомнил, что в регионе созданы все условия для комфортного ведения беременности и родов.

«В родовспомогательных учреждениях работают высококвалифицированные специалисты, а роддома и перинатальные центры оснащены современным оборудованием. Будущим матерям доступны телемедицинские консультации, центры грудного вскармливания, школы подготовки к родам. С начала года в регионе родились две тройни и 481 двойня», – уточнил Забелин.