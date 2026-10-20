В Московской области в этом году родились 4️8️1️ двойня и две тройни
В Подмосковье с начала года на свет появились 4️8️1️ двойня и две тройни. Это 968 малышей, которые начали жизнь вместе с братом или сестрой, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Он напомнил, что в регионе созданы все условия для комфортного ведения беременности и родов.
«В родовспомогательных учреждениях работают высококвалифицированные специалисты, а роддома и перинатальные центры оснащены современным оборудованием. Будущим матерям доступны телемедицинские консультации, центры грудного вскармливания, школы подготовки к родам. С начала года в регионе родились две тройни и 481 двойня», – уточнил Забелин.Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, для беременных, рожениц и новорождённых в Московской области создана трёхуровневая система родовспоможения. Она включает шесть перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии. Будущие мамы могут выбрать разные виды родов – мягкие, вертикальные, партнёрские, роды в сопровождении доулы.
С работой системы родовспоможения Московской области можно ознакомиться на портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в Московской области работает одноимённый Единый call-центр системы родовспоможения. Бесплатно звонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8 до 20 часов.