В посёлке Обухово до конца 2028 года построят новые очистные сооружения

20 октября 2026, 20:01

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В рабочем посёлке Обухово Богородского городского округа построят новые очистные сооружения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Проектный офис ведомства во главе с первым замминистра Дмитрием Лабыкиным провёл выездное совещание на стройплощадке канализационных очистных сооружений. В ходе поездки оценили ход строительства объекта. Оно проходит в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

К работам приступили в апреле, а сейчас ведут работы по устройству фундаментной плиты.

«Сегодня в работе находится почти 200 объектов. В Подмосковье ставятся станции водоподготовки и обезжелезивания, которые решают один из самых актуальных вопросов - качества воды. В регионе также модернизируют очистные сооружения и канализационные насосные станции, отвечающие за надёжное водоотведение. Много мероприятий проводится и с точки зрения автоматизации объектов, чтобы максимально высвободить ручной труд», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО