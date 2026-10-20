В посёлке Обухово до конца 2028 года построят новые очистные сооружения
В рабочем посёлке Обухово Богородского городского округа построят новые очистные сооружения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Проектный офис ведомства во главе с первым замминистра Дмитрием Лабыкиным провёл выездное совещание на стройплощадке канализационных очистных сооружений. В ходе поездки оценили ход строительства объекта. Оно проходит в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».
К работам приступили в апреле, а сейчас ведут работы по устройству фундаментной плиты.
«Сегодня в работе находится почти 200 объектов. В Подмосковье ставятся станции водоподготовки и обезжелезивания, которые решают один из самых актуальных вопросов - качества воды. В регионе также модернизируют очистные сооружения и канализационные насосные станции, отвечающие за надёжное водоотведение. Много мероприятий проводится и с точки зрения автоматизации объектов, чтобы максимально высвободить ручной труд», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Проект предусматривает создание очистных сооружений производительностью 5000 кубометров в сутки. Объект позволит обеспечить качественными коммунальными услугами более 12 000 жителей муниципалитета. Работы осуществляются в три этапа, включая проектирование, которое уже завершено, а также непосредственно строительство и поставку технологического оборудования.
На совещании обсуждали такие вопросы, как соблюдение установленных сроков и корректировка графика работ; качество материалов; своевременное финансирование проекта, поставки технологического оборудования; подключение объекта к инженерным сетям; соблюдение требований экологической безопасности при строительстве, а также взаимодействие с жителями и их информирование о ходе строительства.
По данным ведомства, стоимость проекта превышает 1,8 млрд рублей. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируют в конце 2028 года.