Красногорские врачи спасли мужчину, отравившегося лесными грибами
Врачи Красногорской клинической больницы спасли мужчину после отравления грибами. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В приёмное отделение бригада скорой помощи доставила пациента с признаками острого отравления – многократной рвотой и общей слабостью. Как выяснили врачи, за полчаса до появления симптомов он ел лесные грибы-зонтики. Почувствовав себя плохо, мужчина попытался вызвать рвоту и обратился за медицинской помощью.
«Мы провели пациенту полный комплекс обследований – лабораторные анализы, рентгенографию грудной клетки и ЭКГ. Результаты подтвердили диагноз «токсическое действие грибов». Пострадавшему провели курс инфузионной терапии, чтобы вывести токсины и восстановить в организме электролитный баланс», – рассказала заведующая вторым терапевтическим отделением Красногорской клинической больницы Мадинат Магомедова.Через сутки пациент почувствовал заметное улучшение и позже был выписан под наблюдение участкового терапевта.
В министерстве предостерегли от употребления лесных грибов, если нет уверенности в их безопасности. Не стоит есть сырые, перезревшие или червивые экземпляры, а также грибы, купленные с рук. При первых признаках отравления нужно немедленно вызвать скорую помощь.
До приезда врачей рекомендуется промыть желудок, принять сорбенты и восполнять потерю жидкости водой или сладким чаем. Остатки грибов помогут медикам быстрее подобрать подходящий антидот.