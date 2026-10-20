Красногорские врачи спасли мужчину, отравившегося лесными грибами

20 октября 2026, 17:53

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Красногорской клинической больницы спасли мужчину после отравления грибами. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





В приёмное отделение бригада скорой помощи доставила пациента с признаками острого отравления – многократной рвотой и общей слабостью. Как выяснили врачи, за полчаса до появления симптомов он ел лесные грибы-зонтики. Почувствовав себя плохо, мужчина попытался вызвать рвоту и обратился за медицинской помощью.

«Мы провели пациенту полный комплекс обследований – лабораторные анализы, рентгенографию грудной клетки и ЭКГ. Результаты подтвердили диагноз «токсическое действие грибов». Пострадавшему провели курс инфузионной терапии, чтобы вывести токсины и восстановить в организме электролитный баланс», – рассказала заведующая вторым терапевтическим отделением Красногорской клинической больницы Мадинат Магомедова.