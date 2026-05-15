В Московской области за пять лет переоснастили восемь музеев

15 мая 2026, 10:47

оригинал Фото: медиасток.рф

Восемь региональных и муниципальных музеев Подмосковья осовременили и переоснастили за последние пять лет. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба областного парламента.





Работы провели в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия», сформированной по наказам избирателей в русле национальных проектов.





«Для современных посетителей, особенно для молодёжи, музей должен быть комфортным и технологичным и пространством. Поэтому за последние пять лет в регионе обновили восемь музеев», — сказал Игорь Брынцалов.