В Московской области за пять лет переоснастили восемь музеев
Восемь региональных и муниципальных музеев Подмосковья осовременили и переоснастили за последние пять лет. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба областного парламента.
Работы провели в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия», сформированной по наказам избирателей в русле национальных проектов.
«Для современных посетителей, особенно для молодёжи, музей должен быть комфортным и технологичным и пространством. Поэтому за последние пять лет в регионе обновили восемь музеев», — сказал Игорь Брынцалов.Обновления коснулись Коломенско-Зарайского музея заповедника, Ногинского музейно-выставочного центра, объединённого мемориально-художественного музея-заповедника «Усадьба Мураново» имени Ф.И. Тютчева и Народных художественных промыслов «Усадьба Лукутиных», Павлово-Посадского музейно-выставочного комплекса, объединения «Музеи наукограда Королёв», Егорьевского историко-художественного музея, музея-заповедника А.С. Пушкина и Серпуховского историко-художественного музея.