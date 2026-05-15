В Подмосковье за три месяца отремонтировали около 116 км ЛЭП

15 мая 2026, 09:27

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Почти 116 километров воздушных и кабельных линий электропередачи отремонтировали в Подмосковье специалисты компании «Россети — Московский регион» за первый квартал текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.





Самые протяжённые участки ЛЭП отремонтировали в округе Шатура: более двух километров воздушных линий. На второе место по этому показателю вышел Ленинский округ (1,8 км ЛЭП), а третье место занял Павлово-Посадский округ (1,4 км ЛЭП).





«В Подмосковье реализуется одна из крупнейших программ капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства. Так, за первый квартал текущего года отремонтировали около 116 км ЛЭП, а также заменили оборудование на 429 подстанциях и расчистили 620 гектаров охранных зон», — рассказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.