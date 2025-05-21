В Московскую область с зимовки возвращаются аисты

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Андрей Семибратов
В село Авдотьино городского округа Ступино вернулись местные знаменитости – пара белых аистов. В прошлом году птицы выбрали для строительства гнезда столб линии электропередачи на улице Гамалеи. Они вывели птенцов и осенью отправились на зимовку.
Недавно пернатые снова прилетели в обжитое место обустраивать свой летний дом. Они привели гнездо в порядок после зимы — выбросили негодные палки и мусор, а прорехи заделали. По словам местных жителей, если в прошлом году диаметр гнезда составлял около 1,5 м, то теперь достиг почти 2 м.
Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Андрей Семибратов
Многие жители селяне появление пернатых соседей добрым знаком и надеются, что в этом году аисты снова выведут потомство.
Как отмечают орнитологи, возвращение аистов на прежнее место гнездования – явление нередкое. У этих птиц сильна привязанность к своим домам, и они часто прилетают туда, где уже выводили птенцов.
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Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Андрей Семибратов
Многие жители селяне появление пернатых соседей добрым знаком и надеются, что в этом году аисты снова выведут потомство.
Как отмечают орнитологи, возвращение аистов на прежнее место гнездования – явление нередкое. У этих птиц сильна привязанность к своим домам, и они часто прилетают туда, где уже выводили птенцов.
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Лора Луганская