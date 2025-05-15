Подмосковные спасатели освободили галчонка от запутавшейся в дереве лески

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса помогли галчонку, который запутался в обрывке зацепившейся за дерево рыболовной лески. Об инциденте рассказали в пресс-службе ведомства.
Птицу, отчаянно пытавшуюся вырваться из ловушки, заметили жители Дубны. Они позвонили в службу экстренных вызовов 112.
Читайте также:
В деревне под Волоколамском нашли шесть миномётных мин
Под Коломной спасатели помогли напоровшейся на вилы девочке
С острова на Можайском водохранилище вывезли потерявших сапборды отца с сыном
«На место прибыли сотрудники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части. Как выяснилось, пернатый пленник находился на высоте около 12 м. Чтобы добраться до него, спасатели воспользовались трёхколенной лестницей. Обезопасив руки, один из работников осторожно взял птицу и спустился с ней вниз», – говорится в сообщении.Распутав леску с лапок и шеи птицы, спасатели осмотрели её на предмет травм. Убедившись в их отсутствии, пернатого выпустили на волю.
Читайте также:
В деревне под Волоколамском нашли шесть миномётных мин
Под Коломной спасатели помогли напоровшейся на вилы девочке
С острова на Можайском водохранилище вывезли потерявших сапборды отца с сыном
Лора Луганская