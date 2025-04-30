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Подмосковные ветеринары провели более 12,7 тысяч исследований на птичий грипп

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Региональные специалисты государственной ветеринарной службы, подведомственной Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области, постоянно контролируют соблюдение ветеринарно-санитарных норм в местных птицеводческих хозяйствах и проводят профилактические и противоэпизоотические мероприятия, включая мониторинг на грипп птиц — инфекционное заболевание, которое может передаваться людям.
Инкубационный период, когда болезнь протекает бессимптомно, составляет от двух до пяти дней, в редких случаях — до девяти дней. Для хозяйств заболевание может нанести серьёзный экономический вред, так как различные штаммы вируса могут вызывать до 100% смертности среди птиц, которые заболели.

Пик мероприятий по предотвращению заноса инфекции приходится на период миграции диких птиц. В 2024 году провели более 56 тысяч исследований, а за первые три месяца 2025 года — свыше 12,7 тысяч.

«Работа по эпизоотическому благополучию региона ведется ветеринарными специалистами на постоянной основе. Стоит отметить, что Московская область благополучна по высокопатогенному гриппу птиц», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Двойных.

При обнаружении нарушения клинического состояния птицы или изменений в её поведении, нужно немедленно обратиться к ветеринарам.

Запись на приём доступна по телефону горячей линии в области ветеринарии: +7 (495) 668-01-25.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 30 апреля составила пять баллов
30 апреля 2025, 10:03

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Степень загруженность дорог Московский области по состоянию на утро среды, 30 апреля, составляет пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы отмечаются на трёх федеральных трассах и тринадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом наблюдаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Минское, Можайское, Боровское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали миллион автомобилей, что на 0,6% больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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В Подольске отремонтируют детский сад на улице Кирова
30 апреля 2025, 09:53

Фото: istockphoto.com/Quique Olivar Gomez

Капитальный ремонт дошкольного отделения школы №13 планируют провести в Подольске, подряд на работы выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать здание дошкольного отделения общей площадью более 1,9 тыс. квадратных метров, расположенное по адресу: город Подольск, улица Кирова, дом №53а, и поставить туда всё необходимое оборудование. Все работы планируется завершить в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 259 миллионов 267 тысяч 668 рублей 14 копеек. Заявки принимаются до 15 мая.

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В Долгопрудном благоустроят 12 дворов
30 апреля 2025, 09:39

Фото: istockphoto.com/Rene Notenbomer

Комплексное благоустройство двенадцати дворов проведут в Долгопрудном в текущем году, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В рамках работ по благоустройству, которые проведут по программе «Формирование современной комфортной городской среды», во дворах обновят асфальтовое покрытие на проездах и пешеходных дорожках, обустроят новые места для парковки, установят скамейки и урны, а также проведут озеленение», — говорится в сообщении.
Благоустройство проведут во дворах города Долгопрудный на улице Академика Лаврентьева, на Лихачёвском шоссе, в Институтском переулке, на Дирижабельной улице, на улице Молодёжная и на Московском шоссе.

Подробная информация о ремонте дворов размещена на сайте министерства.

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#дворы
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Более 200 тематических ярмарок пройдет в Московской области в мае
30 апреля 2025, 09:31

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В мае в Подмосковье пройдёт 216 ярмарок, в том числе приуроченных к 80-летию Победы, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
С 8 по 15 мая в Истре на улице 9-й Гвардейской дивизии состоится ярмарка «Великая Победа», а 9 мая в Рошале на улице Косякова пройдёт праздничная ярмарка «День Победы».

В Волоколамске, Лотошино и Орехово-Зуево пройдут специализированные ярмарки для дачников. Они будут посвящены темам «Всё для сада и огорода», «Всё для дачи», «Сажать и сеять урожай» и «Сад-огород». На ярмарках будет представлена рассада, саженцы плодовых и декоративных растений, семена, удобрения, садовый инвентарь и многое другое.

По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в Красногорске пройдёт наибольшее количество ярмарок — 37. В Зарайске и Щёлково запланировано по 18 мероприятий в каждом городе.

Расписание ярмарок на май с указанием дат и времени проведения можно найти на официальном сайте Министерства.

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Полиция обнаружила на ж/д станции Фрязево 25 нелегальных мигрантов
30 апреля 2025, 09:21

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства провели полицейские на территории железнодорожной станции Фрязево в городском округе Электрогорск, в результате они обнаружили 25 нелегалов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе проверки документов было выявлено 25 уроженцев ближнего зарубежья, которые нарушили режим пребывания в России. Иностранцев дактилоскопировали, сфотографировали и внесли в базы специального учета», — говорится в сообщении.
Каждого из нелегальных мигрантов оштрафовали на 5 тысяч рублей, всех их выдворят за пределы страны.

Ранее сообщалось, что на блокпосте в Рыльском районе Курской области полицейские остановили такси, в котором нашли сумку с патронами для пулемета и осколочные боеприпасы для гранатомёта.

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