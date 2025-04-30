Подмосковные ветеринары провели более 12,7 тысяч исследований на птичий грипп

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Региональные специалисты государственной ветеринарной службы, подведомственной Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области, постоянно контролируют соблюдение ветеринарно-санитарных норм в местных птицеводческих хозяйствах и проводят профилактические и противоэпизоотические мероприятия, включая мониторинг на грипп птиц — инфекционное заболевание, которое может передаваться людям.
«Работа по эпизоотическому благополучию региона ведется ветеринарными специалистами на постоянной основе. Стоит отметить, что Московская область благополучна по высокопатогенному гриппу птиц», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Двойных.
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