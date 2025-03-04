В муниципальном округе Шатура сожгли десять чучел Масленицы

Лабораторию по изготовлению метадона обнаружили полицейские в одном из частных домов в деревне Хвостово Дмитровского округа, также при силовой поддержке Росгвардии были задержаны пятеро подозреваемых в нелегальном обороте наркотиков — один москвич и четверо граждан одной из стран Балтии, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.