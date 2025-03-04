В муниципальном округе Шатура сожгли десять чучел Масленицы

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Масленичные гуляния и проводы зимы провели в первое воскресенье марта в городских парках округа Шатура и рядом с сельскими ДК, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В частности, в городе Рошаль состоялся фестиваль-конкурс «Блины по правилам и без!», участники которого представили на суд жюри не только блины разных цветов, но и различные съедобные композиции. Для гостей также организовали мастер-классы и игровые площадки.
В селе Дмитровский Погост устроили фестиваль «Масленичное подворье 2025» с масленичным поездом, театрализованными представлениями и концертом. А в парке Шатуры гостей встречали с частушками артисты фольклорного ансамбля «Услада». Там же были организованы различные игры и забавы для взрослых и детей.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Завершились праздники сожжения чучела Масленицы. Всего было сожжено десять таких фигур. Отмечается, что эта традиция была возобновлена в округе Шатура после долгого перерыва.
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В селе Дмитровский Погост устроили фестиваль «Масленичное подворье 2025» с масленичным поездом, театрализованными представлениями и концертом. А в парке Шатуры гостей встречали с частушками артисты фольклорного ансамбля «Услада». Там же были организованы различные игры и забавы для взрослых и детей.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Завершились праздники сожжения чучела Масленицы. Всего было сожжено десять таких фигур. Отмечается, что эта традиция была возобновлена в округе Шатура после долгого перерыва.
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Лев Каштанов