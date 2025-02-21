В Шатуре спасатели освободили запертую в квартире пенсионерку

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
84-летней женщине, нуждавшейся в медицинской помощи и не способной самостоятельно открыть дверь врачам, помогли подмосковные спасатели, инцидент произошёл в селе Власово муниципального округа Шатура, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«За помощью в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились соседи пенсионерки. Они рассказали, что пришли навестить её, но она не открыла дверь и не подошла к телефону. Так как квартира пенсионерки расположена на первом этаже, соседи заглянули внутрь через окно и увидели, что женщина лежит на полу», — говорится в сообщении.Прибывшие спасатели вскрыли дверь и передали хозяйку квартиры приехавшим медикам. Врачи оказали женщине необходимую помощь на месте, так что госпитализация ей не потребовалась.
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Лев Каштанов