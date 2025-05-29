В музее «Новый Иерусалим» открывается выставка русского и узбекского модернизма
Выставка «Свет между мирами», посвящённая русскому, узбекскому и советскому модернизму 1920–1930-х годов, откроется в музее «Новый Иерусалим» в пятницу, 30 мая. Она организована совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
На выставке представлены картины из коллекций Музея «Новый Иерусалим» и Музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого. В экспозицию вошли более 160 работ 40 художников, в том числе Климента Редько, Александра Шевченко, Соломона Никритина, Александра Волкова и других.
Организаторов выставки поблагодарил зампред правительства России Марат Хуснуллин.
«Я хочу сказать спасибо за эту идею и прекрасную организацию. Это культурный мост, который укрепляет связи между нашей страной и Узбекистаном», — подчеркнул Марат Хуснуллин.
Выставка поможет увеличить число друзей узбекской культуры в России, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Он отметил, что похожая выставка проходила около семи-восьми лет назад в Пушкинском музее, и после неё интерес к Узбекистану в нашей стране значительно вырос.
«Я уверен, что и после этой прекрасной выставки друзей Узбекистана станет еще больше», — подчеркнул Владимир Мединский.О выставке высказалась также вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. По её мнению, этот проект поможет осмыслить художественное наследие ХХ века.
«Это время, когда искусство пыталось осознать те социальные преобразования, которые происходили в обществе. (…) Ценность выставки в том, что она родилась благодаря совместном сотрудничеству музея «Новый Иерусалим» и Музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого. Это наше стратегическое сотрудничество в гуманитарной сфере», — добавила Татьяна Голикова.А помощник президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева обратила внимание на подачу представленных работ: звуковые инсталляции и пространственные решения открывают возможность диалога истории и современности.
«Выстака обращена не только в прошлое — она говорит с нами и сейчас. Благодаря звуковым инсталляциям и пространственным решениям художники могут «сказать своё слово» современному зрителю».Выставка будет работать до 8 ноября 2025 года.