В музее «Новый Иерусалим» открывается выставка русского и узбекского модернизма

29 мая 2025, 10:31

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Выставка «Свет между мирами», посвящённая русскому, узбекскому и советскому модернизму 1920–1930-х годов, откроется в музее «Новый Иерусалим» в пятницу, 30 мая. Она организована совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





На выставке представлены картины из коллекций Музея «Новый Иерусалим» и Музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого. В экспозицию вошли более 160 работ 40 художников, в том числе Климента Редько, Александра Шевченко, Соломона Никритина, Александра Волкова и других.



Организаторов выставки поблагодарил зампред правительства России Марат Хуснуллин.





«Я хочу сказать спасибо за эту идею и прекрасную организацию. Это культурный мост, который укрепляет связи между нашей страной и Узбекистаном», — подчеркнул Марат Хуснуллин.

«Я уверен, что и после этой прекрасной выставки друзей Узбекистана станет еще больше», — подчеркнул Владимир Мединский.

«Это время, когда искусство пыталось осознать те социальные преобразования, которые происходили в обществе. (…) Ценность выставки в том, что она родилась благодаря совместном сотрудничеству музея «Новый Иерусалим» и Музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого. Это наше стратегическое сотрудничество в гуманитарной сфере», — добавила Татьяна Голикова.

«Выстака обращена не только в прошлое — она говорит с нами и сейчас. Благодаря звуковым инсталляциям и пространственным решениям художники могут «сказать своё слово» современному зрителю».