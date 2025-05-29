На финале чемпионата «Профессионалы» Подмосковье представят 14 участников
С 25 по 30 мая 2025 года в Нижнем Новгороде на площадке Федерального технопарка профессионального образования проходит финальный этап чемпионата «Профессионалы», сообщает Министерство образования Московской области.
Московскую область на соревнованиях представляют 14 участников. Они выступают в таких компетенциях, как:
- бережливое производство (юниоры);
- графический дизайн (включая юниоров);
- дизайн интерьера (юниоры);
- звукорежиссура (в том числе среди юниоров);
- информационная безопасность;
- моушн-дизайн;
- программные решения для бизнеса (и юниорская категория);
- разработка виртуальной и дополненной реальности (в обеих возрастных группах);
- разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений;
- разработка мобильных приложений.
«Чемпионат "Профессионалы" — это не просто конкурс, а настоящая школа будущего. Здесь молодые люди получают шанс раскрыть свой потенциал, выбрать профессиональный путь и войти в мир современных, востребованных специальностей. Московская область делает ставку на качественное образование и тесное сотрудничество с работодателями», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
Она добавила, что регион продолжит курс на развитие качественного образования и взаимодействие с работодателями, создавая комофртные условия для подготовки будущих специалистов.
В ведомстве подчеркнули, что чемпионат проводится третий год подряд и уже успел зарекомендовать себя как важное событие в профессиональной среде. Для участников финал станет возможностью проявить себя, продемонстрировать уровень подготовки и сделать первый шаг к выбранной профессии.
Следующие этапы финала чемпионата состоятся в Калуге (с 25 по 30 августа) — по промышленным компетенциям, а в Санкт-Петербурге (в ноябре) — в направлении «Образование и сервис».