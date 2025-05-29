На финале чемпионата «Профессионалы» Подмосковье представят 14 участников

29 мая 2025, 09:25

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

С 25 по 30 мая 2025 года в Нижнем Новгороде на площадке Федерального технопарка профессионального образования проходит финальный этап чемпионата «Профессионалы», сообщает Министерство образования Московской области.





Московскую область на соревнованиях представляют 14 участников. Они выступают в таких компетенциях, как:





бережливое производство (юниоры);

графический дизайн (включая юниоров);

дизайн интерьера (юниоры);

звукорежиссура (в том числе среди юниоров);

информационная безопасность;

моушн-дизайн;

программные решения для бизнеса (и юниорская категория);

разработка виртуальной и дополненной реальности (в обеих возрастных группах);

разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений;

разработка мобильных приложений.

«Чемпионат "Профессионалы" — это не просто конкурс, а настоящая школа будущего. Здесь молодые люди получают шанс раскрыть свой потенциал, выбрать профессиональный путь и войти в мир современных, востребованных специальностей. Московская область делает ставку на качественное образование и тесное сотрудничество с работодателями», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.