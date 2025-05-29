На финале чемпионата «Профессионалы» Подмосковье представят 14 участников

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

С 25 по 30 мая 2025 года в Нижнем Новгороде на площадке Федерального технопарка профессионального образования проходит финальный этап чемпионата «Профессионалы», сообщает Министерство образования Московской области.



Московскую область на соревнованиях представляют 14 участников. Они выступают в таких компетенциях, как:

  • бережливое производство (юниоры);
  • графический дизайн (включая юниоров);
  • дизайн интерьера (юниоры);
  • звукорежиссура (в том числе среди юниоров);
  • информационная безопасность;
  • моушн-дизайн;
  • программные решения для бизнеса (и юниорская категория);
  • разработка виртуальной и дополненной реальности (в обеих возрастных группах);
  • разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений;
  • разработка мобильных приложений.
Чемпионат объединяет несколько направлений: основное (для студентов колледжей и техникумов), юниорское (для школьников от 14 лет), индустриальное (для молодых специалистов отраслей) и международное (с участием иностранных представителей).

«Чемпионат "Профессионалы" — это не просто конкурс, а настоящая школа будущего. Здесь молодые люди получают шанс раскрыть свой потенциал, выбрать профессиональный путь и войти в мир современных, востребованных специальностей. Московская область делает ставку на качественное образование и тесное сотрудничество с работодателями», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Она добавила, что регион продолжит курс на развитие качественного образования и взаимодействие с работодателями, создавая комофртные условия для подготовки будущих специалистов.

В ведомстве подчеркнули, что чемпионат проводится третий год подряд и уже успел зарекомендовать себя как важное событие в профессиональной среде. Для участников финал станет возможностью проявить себя, продемонстрировать уровень подготовки и сделать первый шаг к выбранной профессии.

Следующие этапы финала чемпионата состоятся в Калуге (с 25 по 30 августа) — по промышленным компетенциям, а в Санкт-Петербурге (в ноябре) — в направлении «Образование и сервис».
Дайана Хусинова

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