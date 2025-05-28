За прозрачностью сдачи ЕГЭ в Подмосковье следят в 33 ситуационных центрах

28 мая 2025, 18:59

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Московской области в основной период сдачи Единого госэкзамена работают ситуационные центры онлайн-наблюдения. Там следят за прозрачностью и объективностью процедур, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.





Главный ситуационный центр открыт на базе Регионального центра обработки информации. Кроме того, работают 30 филиалов в муниципалитетах региона и два центра на базе педагогических вузов – ГГТУ и ГСГУ.

«Работа ситуационных центров – важный элемент системы прозрачности ЕГЭ в регионе. Мы привлекли подготовленных наблюдателей, обеспечили техническую оснащённость, выстроили систему оперативного реагирования на любые сигналы о нарушениях. Все центры оборудованы индивидуальными рабочими местами с интернет-соединением», – рассказала министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.