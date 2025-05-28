За прозрачностью сдачи ЕГЭ в Подмосковье следят в 33 ситуационных центрах
В Московской области в основной период сдачи Единого госэкзамена работают ситуационные центры онлайн-наблюдения. Там следят за прозрачностью и объективностью процедур, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Главный ситуационный центр открыт на базе Регионального центра обработки информации. Кроме того, работают 30 филиалов в муниципалитетах региона и два центра на базе педагогических вузов – ГГТУ и ГСГУ.
«Работа ситуационных центров – важный элемент системы прозрачности ЕГЭ в регионе. Мы привлекли подготовленных наблюдателей, обеспечили техническую оснащённость, выстроили систему оперативного реагирования на любые сигналы о нарушениях. Все центры оборудованы индивидуальными рабочими местами с интернет-соединением», – рассказала министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.Порядок на экзаменах контролируют в 256 пунктах более 700 онлайн-наблюдателей. Перед началом работы они прошли обучение на федеральной платформе и сдали итоговый тест.
Наблюдатели следят за ходом экзаменов в режиме реального времени через специальный портал. smotriege.ru Каждый курирует не более четырёх аудиторий одновременно. Задачи наблюдателей – профилактика нарушений, контроль за порядком и фиксация инцидентов.
Все выявленные случаи анализируют в ситуационных центрах, а информация передаётся в Минобразования Московской области и Рособрнадзор. По каждому факту принимаются необходимые меры.