В музей Дубны передали уникальные экспонаты со дна Иваньковского водохранилища
Колёсные тележки от узкоколейного железнодорожного вагона-самосвала подняли со дна Иваньковского водохранилища краеведы-энтузиасты. Находки передали в городской музей Дубны, сообщает пресс-служба округа.
Тележки пополнят коллекцию, связанную с историей города. Такую технику использовали для строительства плотины и канала в 30-х годах прошлого века.
«Сейчас на том месте, где плещется вода, находился завод по производству бетона. Этим бетоном заливали плотину. И чтобы завод работал, была обустроена целая инфраструктура, включая сеть узкоколеек», — рассказал заведующий отделением истории создания крылатых ракет музея Дубны Леонид Четвериков.Сейчас новые экспонаты будут реставрировать, а затем их представят посетителям.