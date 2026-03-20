В Подмосковье строят три современных перехода через железнодорожные пути
В Подмосковье идёт строительство современных разноуровневых переходов через железнодорожные пути. В этом году работы проводят в трёх точках, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Два перехода в Одинцове планируют сдать до конца года. Первый расположен между станциями Немчиновка и Сколково, второй – у пересечения Баковской и Вокзальной улиц.
«В Королёве на станции Подлипки-Дачные откроем переход в следующем году. Он соединит Завокзальный, Юбилейный и Центральный районы от улицы Коминтерна до улицы Грабина. Кроме того, завершили проектирование ещё одного объекта – на станции Удельная в Раменском», – написал Воробьёв в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, все переходы будут крытыми, с лифтами, пандусами, освещением и широкими проходами.
«Стараемся, чтобы удобно было всем: мамам с колясками, пожилым людям и маломобильным жителям. С 2022 года в Подмосковье построили уже девять таких объектов. Место для строительства выбираем после анализа статистики несчастных случаев. Помимо этого, смотрим на интенсивность движения поездов и учитываем, сколько людей ежедневно пользуются переходами», – пояснил глава региона.Он добавил, что в сервисе «Яндекс.Картах» при построении маршрута теперь отображаются только безопасные пути через железную дорогу, чтобы люди не искали опасные тропы.
Как подчеркнул Воробьёв, в ближайших планах – ликвидировать около 500 стихийных переходов. Также будет установлено 150 камер и ограждения там, где люди привыкли рисковать. Будут созданы безопасные маршруты или перекрыты опасные.
Губернатор напомнил, что штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте сейчас составляет 1500 рублей.