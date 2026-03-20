В Подмосковье строят три современных перехода через железнодорожные пути

20 марта 2026, 17:41

оригинал Фото: t.me/vorobiev_live

В Подмосковье идёт строительство современных разноуровневых переходов через железнодорожные пути. В этом году работы проводят в трёх точках, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





Два перехода в Одинцове планируют сдать до конца года. Первый расположен между станциями Немчиновка и Сколково, второй – у пересечения Баковской и Вокзальной улиц.

«В Королёве на станции Подлипки-Дачные откроем переход в следующем году. Он соединит Завокзальный, Юбилейный и Центральный районы от улицы Коминтерна до улицы Грабина. Кроме того, завершили проектирование ещё одного объекта – на станции Удельная в Раменском», – написал Воробьёв в своём Telegram-канале.

«Стараемся, чтобы удобно было всем: мамам с колясками, пожилым людям и маломобильным жителям. С 2022 года в Подмосковье построили уже девять таких объектов. Место для строительства выбираем после анализа статистики несчастных случаев. Помимо этого, смотрим на интенсивность движения поездов и учитываем, сколько людей ежедневно пользуются переходами», – пояснил глава региона.