Около 11 000 жителей Подмосковья переедут в этом году в новое жильё

20 марта 2026, 18:12

оригинал Фото: аппарат фракции «Единая Россия» в Мособлдуме

В Московской области за пять лет из ветхого и аварийного жилья в новое переехали более 30 000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения «Единой России», подводя итоги работы в жилищном строительстве.





Расселение аварийного фонда – важное направление Народной программы партии.

«За пять лет в Подмосковье по проекту реновации из аварийного жилья расселили более 31 000 человек. В этом году планируем сохранить темпы прошлого года и переселить ещё 11 000 человек. Важно, чтобы эта работа шла системно, а люди вовремя получали ключи от нового жилья», – отметил председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения партии Игорь Брынцалов.

С. Юров и И. Брынцалов (Фото: аппарат фракции «Единая Россия» в Мособлдуме)

«Площадь стала в два раза больше. Уверен, что здесь ребятам будет гораздо удобнее учиться, а всем вам – собираться по вечерам вместе за большим столом», – отметил Брынцалов.