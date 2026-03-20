Около 11 000 жителей Подмосковья переедут в этом году в новое жильё
В Московской области за пять лет из ветхого и аварийного жилья в новое переехали более 30 000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения «Единой России», подводя итоги работы в жилищном строительстве.
Расселение аварийного фонда – важное направление Народной программы партии.
«За пять лет в Подмосковье по проекту реновации из аварийного жилья расселили более 31 000 человек. В этом году планируем сохранить темпы прошлого года и переселить ещё 11 000 человек. Важно, чтобы эта работа шла системно, а люди вовремя получали ключи от нового жилья», – отметил председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения партии Игорь Брынцалов.Вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым парламентарий побывал в гостях у семьи Мельниковых, переехавшей в новую квартиру.
Балашиха стала одним из первых подмосковных городов, где в 2021 году стартовала программа реновации. Её первый этап завершился в конце прошлого года.
Раньше Ирина Мельникова вместе с детьми-школьниками и матерью ютилась в комнате коммуналки на Зелёной улице. Теперь у семьи двухкомнатная квартира в современном микрорайоне Авиаторов.
«Площадь стала в два раза больше. Уверен, что здесь ребятам будет гораздо удобнее учиться, а всем вам – собираться по вечерам вместе за большим столом», – отметил Брынцалов.Ирина рассказала, что переезд прошёл быстро. Квартира хорошо отремонтирована и находится рядом с прежним местом.
С этого года в округе стартовал второй этап расселения. Сегодня ключи от новых квартир получили ещё 10 семей.
Народная программа «Единой России» охватывает такие пункты, как расселение аварийного жилья, развитие арендного строительства, поддержка индивидуального жилищного строительства в сельской местности и бюджетное обеспечение льготных кредитов на строительство домов.