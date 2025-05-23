В Наро-Фоминске состоялся выездной приём администрации округа

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск
21 мая в Центральном дворце культуры «Звезда» прошёл выездной приём администрации Наро-Фоминского городского округа. Участниками встречи стали председатели Советов многоквартирных домов, которые обсудили с руководством округа актуальные вопросы, касающиеся жизнедеятельности жилых территорий, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Во время встречи к главе округа Роману Шамнэ обратилась жительница Апрелевки с просьбой построить детскую площадку между корпусами домов на улице Парковая. Представитель территориального управления Апрелевка сообщил, что объект включён в программу губернатора Московской области и будет построен до конца августа. По поручению главы округа, все игровые элементы площадки будут согласованы с жителями.
Также в ходе встречи представители администрации и депутатского корпуса призвали жителей активнее участвовать в решении общедомовых вопросов, особенно касающихся противоречий между интересами автовладельцев и пешеходов — вопросами обустройства парковочных мест, озеленения и благоустройства дворов.
Ассоциация председателей Советов многоквартирных домов продолжает выполнять важную миссию по взаимодействию жителей с органами власти, обеспечивая диалог, поддержку и координацию на местах.
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Также в ходе встречи представители администрации и депутатского корпуса призвали жителей активнее участвовать в решении общедомовых вопросов, особенно касающихся противоречий между интересами автовладельцев и пешеходов — вопросами обустройства парковочных мест, озеленения и благоустройства дворов.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск
Ассоциация председателей Советов многоквартирных домов продолжает выполнять важную миссию по взаимодействию жителей с органами власти, обеспечивая диалог, поддержку и координацию на местах.
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Дайана Хусинова